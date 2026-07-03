Le PSG continue de miser sur les meilleurs jeunes talents français. Cette fois, le club de la capitale est allé chercher Sonny Calafato, buteur de 15 ans formé au Burel FC, près de Marseille.

Le PSG poursuit son travail de recrutement chez les jeunes. Le champion d’Europe vient de s’attacher les services de Sonny Calafato, attaquant de 15 ans formé au Burel FC, l’un des clubs amateurs les plus réputés de Marseille. Un transfert qui n’est pas passé inaperçu dans la cité phocéenne, où le jeune goleador laisse un souvenir impérissable.

Un serial buteur repéré dès ses débuts

Dans un message publié après cette signature, le directeur sportif du Burel FC, Serge Obré, n’a pas caché son émotion : « Il s’appelle Sonny Calafato, il a 15 ans, a débuté en U6 au Burel et vient de signer au Paris Saint-Germain. Il y rejoint Souleymane Zeghadi, un autre enfant du club. » Le dirigeant raconte que le talent de Sonny avait sauté aux yeux dès ses premières journées au club : « Les responsables ont immédiatement compris, ce jour-là, qu’ils avaient devant eux un joueur rare. »

Tout au long de sa formation, Sonny Calafato s’est illustré par son efficacité devant le but : « D’une précision chirurgicale face au gardien, il aura fait trembler les filets adverses des centaines de fois. Plusieurs de ses buts sont encore gravés dans l’esprit de ses éducateurs successifs. » Son ultime réalisation sous les couleurs du Burel, inscrite contre Nice lors du match décisif pour la montée en U17 Nationaux, est même déjà considérée comme un moment historique par le club marseillais.

Le PSG mise sur l’avenir

Pour Serge Obré, cette signature au PSG n’est qu’une première étape dans la carrière du jeune attaquant : « Le plus dur commence désormais pour lui. Les étapes qu’il lui reste à franchir vont être longues et difficiles, mais nous sommes persuadés que sa détermination, son courage et son talent lui permettront de s’élever au plus haut niveau. »

Le dirigeant conclut par un message plein d’émotion à destination de son ancien protégé : « Nous scruterons désormais les résultats des jeunes du club de la capitale avec un plus grand intérêt. Arrache tout, Sonny ! Le Burel est immensément fier de toi ! » Avec ce recrutement, le PSG confirme une nouvelle fois sa volonté d’attirer les meilleurs espoirs du football français, y compris au cœur d’un territoire historiquement acquis à l’OM.