Revue de presse Coupe du Monde 2026 : CR7 sort le grand jeu, un Rennais élimine l’Algérie, le futur onze des Bleus se précise !  

Voici la revue de presse spécial Coupe du Monde en date du vendredi 3 juillet 2026.

Portugal – Croatie (2-1) : Cristiano Ronaldo en sauveur

Jamais buteur en Coupe du Monde dans un match à élimination directe, Cristiano Ronaldo a souvent été moqué pour cette anomalie statistique, mais c’est désormais réparé. Buteur sur penalty lors de la victoire du Portugal contre la Croatie (2-1), le Portugais vient de marquer son premier but dans un match à élimination directe de Coupe du Monde, son troisième dans cette édition 2026. Le buteur d’Al-Nassr qui affiche désormais onze buts dans la compétition devient par ailleurs le plus vieux buteur dans un match à élimination directe de Coupe du Monde à 41 ans et 147 jours. Il dépasse ainsi son compatriote Pepe qui avait marqué à 39 ans contre la Suisse (6-1) lors de la Coupe du Monde 2026.

Suisse – Algérie (2-0) : les Fennecs éliminés, Mahrez se retire

Ce matin, l’Algérie a quitté la Coupe du Monde après sa défaite logique face à la Suisse en 1/6e de finale (0-2). Il s’agissait du dernier match de Riyad Mahrez (35 ans) sous le maillot des Fennecs. Le joueur a annoncé sa retraite internationale après la rencontre. Ses propos sont relayés par La Gazette du Fennec. « Dernière apparition même avec la sélection. C’était mon dernier match. C’était un match à notre portée. On prend deux buts sur des erreurs, à ce niveau-là on paie cash.» Après 120 sélections (40 buts) et une CAN remportée, le capitaine tire sa révérence. A noter que le Rennais Breel Embolo (10e) a ouvert le score, avant que son coéquipier Ndoye double la mise (46e).

Belgique : Rudi Garcia atténue ses propos après le Sénégal

Au cœur de la polémique après ses propos post-match lors de la victoire de la Belgique face au Sénégal (3-2, ap), Rudi Garcia a tenu à faire une nouvelle mise au point, ce jeudi soir. Sur son compte Instagram, l’ancien coach de l’OM est revenu sur ses dires. « Pour revenir sur ma déclaration d’après match et couper cours à toute ambiguïté : en parlant de « ces équipes-là ». Je sous-entendais: les équipes qui n’ont pas l’habitude de gérer un avantage dans ce type de match de ce niveau en Coupe de Monde. En aucun cas, elle ne visait les équipes africaines, et aurait pu tout aussi bien viser des équipes, asiatiques, sud-américaines ou européennes qui ne sont pas habituées à ce genre de pression. Moi-même alors entraîneur moins expérimenté, j’ai payé pour apprendre qu’arrêter de jouer pour défendre à tout prix un résultat est contre-productif. C’est à cela que je pensais en disant que ces équipes là peuvent perdre leur structure tactique dans ces moments là. »

France – Paraguay : le même onze pour les Bleus ?

Même si ce n’est pas encore acté, l’équipe de France qui affrontera le Paraguay, demain, à Philadelphie (23h), pourrait être celle qui a battu la Suède (3-0). Selon L’Équipe, Bradley Barcola et Lucas Digne, qui avaient respectivement remplacé Désiré Doué et Theo Hernandez, semblent donc en ballottage favorable pour enchaîner, même si tout ne fut pas parfait mardi.

Tout semble donc concourir vers un onze inchangé, même l’état de santé de William Saliba. La pelouse très dure du MetLife Stadium de New York n’a pas arrangé son dos et le fait de rejouer quatre jours plus tard aurait pu poser question. Mais le défenseur central d’Arsenal semble prêt à enchaîner.