Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

De retour à l’entraînement cette semaine pour la reprise avec Ian Cathro, Pierre Ekwah (24 ans) n’a aucun intention de rester à l’ASSE en Ligue 2.

Le feuilleton Pierre Ekwah repart de plus belle à l’ASSE. De retour dans le Forez après un prêt de quatre mois à Watford, le milieu de terrain de 24 ans n’a pas changé de position : il souhaite quitter le club cet été, selon Peuple Vert.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien joueur de West Ham a participé à la reprise de l’entraînement, mais son avenir reste totalement incertain. Son refus d’évoluer en Ligue 2 reste un point de blocage majeur dans un dossier déjà sensible.

Une volonté de départ toujours affirmée

Malgré son retour dans le groupe de l’ASSE, Ekwah n’a pas révisé ses intentions. La descente en Ligue 2 et les tensions accumulées la saison passée ont renforcé son envie de départ, lui qui n’avait déjà pas terminé l’exercice précédent dans le groupe stéphanois. Cette situation relance un scénario déjà vécu par l’ASSE, avec un joueur désireux de partir et un club décidé à défendre ses intérêts contractuels.

Selon Sacha Tavolieri, Anderlecht suit attentivement la situation du milieu stéphanois. Une sortie sous forme de prêt avec option d’achat ou un transfert définitif pourrait être étudiée si les conditions économiques sont réunies. Pour Saint-Étienne, un départ permettrait de récupérer des liquidités importantes et d’alléger une masse salariale sous surveillance.

L’ASSE campe sur ses positions

En interne, la direction ne semble pas décidée à céder sous la pression. Déjà ferme sur plusieurs dossiers récents, le club stéphanois considère Ekwah comme un actif sportif et financier important, malgré la situation actuelle.

Mais le risque est réel : en cas de blocage prolongé, l’ASSE pourrait revivre une saison de tensions similaires à la précédente, avec un joueur hors du projet sportif. Un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines, alors que le mercato ne fait que commencer dans le Forez.