À LA UNE DU 3 JUIL 2026
[10:20]RC Lens Mercato : l’OL prêt à jouer un premier vilain tour à Toppmöller et au Stade Rennais
[10:00]FC Nantes Mercato : nouveau rebondissement de taille pour Mostafa Mohamed !
[09:40]OM Mercato : un milieu prometteur fait craquer Genesio, signature imminente ! 
[09:20]ASSE Mercato : Ian Cathro veut recruter un onze entier, le chantier s’annonce colossal !
[09:00]Revue de presse Coupe du Monde 2026 : CR7 sort le grand jeu, un Rennais élimine l’Algérie, le futur onze des Bleus se précise !  
[08:40]FC Nantes Mercato : Der Zakarian écarte déjà 4 joueurs !  
[08:20]Stade Rennais Mercato : all in sur une recrue de L1, Haise tient un autre jackpot entre les mains ! 
[08:00]RC Lens : c’est confirmé pour la vente du club d’Oughourlian !
[07:40]OM : Bruno Genesio fait déjà une première victime surprise au club
[07:20]ASSE : un nouveau renfort inattendu de 33 ans pour Ian Cathro ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Der Zakarian écarte déjà 4 joueurs !  

Par Bastien Aubert - 3 Juil 2026, 08:40
Michel Der Zakarian (FC Nantes)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Fraîchement de retour sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian a acté quatre départs chez les jeunes.

Le FC Nantes commence à bouger sérieusement en interne avec le retour de Michel Der Zakarian. Alors que le mercato reste encore en construction, c’est du côté du centre de formation que les premières décisions fortes tombent.

Selon les dernières indiscrétions, Lucas Bonelli, Moutanabi Bodiang, Mathis Oger et Nabil Ondo ne feront plus partie de l’effectif du FC Nantes. Les quatre joueurs du groupe N2 (ex N3) quittent officiellement le club, dans un mouvement qui s’inscrit dans une volonté de restructuration.

Une décision claire dans la politique du FC Nantes

Ce type de choix est souvent révélateur d’un nouveau cycle. Der Zakarian, connu pour son exigence et sa rigueur, semble vouloir recentrer les effectifs sur des profils plus adaptés à ses attentes, tout en ouvrant la porte à d’autres jeunes plus en adéquation avec le projet sportif.

Du côté du FC Nantes, cette décision s’inscrit aussi dans une logique classique de gestion de la formation : dégraisser les groupes élargis pour permettre à certains talents de monter d’un cran, et à d’autres de rebondir ailleurs.

Un été déjà mouvementé à la Jonelière

Entre ajustements chez les pros et réorganisation du centre de formation, le FC Nantes entame un mercato global qui dépasse le seul cadre de l’équipe première. 

Le retour de Der Zakarian, qui n’a pas manqué de souligner sa confiance dans les jeunes pour la saison prochaine en Ligue 2, marque clairement un tournant dans la gestion sportive du club. La suite du mercato dira si d’autres décisions de ce type viendront compléter ce premier mouvement.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot