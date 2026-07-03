Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Fraîchement de retour sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian a acté quatre départs chez les jeunes.

Le FC Nantes commence à bouger sérieusement en interne avec le retour de Michel Der Zakarian. Alors que le mercato reste encore en construction, c’est du côté du centre de formation que les premières décisions fortes tombent.

Selon les dernières indiscrétions, Lucas Bonelli, Moutanabi Bodiang, Mathis Oger et Nabil Ondo ne feront plus partie de l’effectif du FC Nantes. Les quatre joueurs du groupe N2 (ex N3) quittent officiellement le club, dans un mouvement qui s’inscrit dans une volonté de restructuration.

Une décision claire dans la politique du FC Nantes

Ce type de choix est souvent révélateur d’un nouveau cycle. Der Zakarian, connu pour son exigence et sa rigueur, semble vouloir recentrer les effectifs sur des profils plus adaptés à ses attentes, tout en ouvrant la porte à d’autres jeunes plus en adéquation avec le projet sportif.

Du côté du FC Nantes, cette décision s’inscrit aussi dans une logique classique de gestion de la formation : dégraisser les groupes élargis pour permettre à certains talents de monter d’un cran, et à d’autres de rebondir ailleurs.

Un été déjà mouvementé à la Jonelière

Entre ajustements chez les pros et réorganisation du centre de formation, le FC Nantes entame un mercato global qui dépasse le seul cadre de l’équipe première.

Le retour de Der Zakarian, qui n’a pas manqué de souligner sa confiance dans les jeunes pour la saison prochaine en Ligue 2, marque clairement un tournant dans la gestion sportive du club. La suite du mercato dira si d’autres décisions de ce type viendront compléter ce premier mouvement.