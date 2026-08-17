Cité pour éventuellement remplacer Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes, Grégory Poirier n’a pas été approché par les dirigeants des Canaris.

La situation reste particulièrement confuse au FC Nantes. Après deux défaites en deux journées de Ligue 2, l’avenir de Michel Der Zakarian est plus incertain que jamais. Mais alors que Grégory Poirier était annoncé comme un possible successeur, cette piste vient déjà de prendre un sérieux coup de froid.

Aucune discussion avec Grégory Poirier

L’information de Sacha Tavolieri avait fait l’effet d’une bombe. Le journaliste annonçait notamment qu’un changement d’entraîneur se profilait à Nantes et que Grégory Poirier était pressenti pour prendre les commandes des Canaris. Mais David Phelippeau a rapidement démenti cette information : « C’est surtout faux à l’heure où on se parle », a-t-il réagi dimanche soir après la diffusion de l’information de Sacha Tavolieri. Avant de préciser : « Je dis juste que ce soir il n’y a aucune discussion avec Poirier. » Un démenti particulièrement clair.

But! confirme également les informations du journaliste d’Ouest-France. Dimanche soir, aucune discussion n’avait été engagée entre le FC Nantes et Grégory Poirier. Le technicien n’aurait donc, à ce stade, pas été approché par les dirigeants nantais pour prendre la succession de Michel Der Zakarian. La situation pourrait évidemment évoluer rapidement compte tenu du contexte sportif, mais l’hypothèse d’une arrivée imminente de Poirier n’est donc pas confirmée.

Une déstabilisation en pleine crise ?

Ce nouveau rebondissement soulève forcément des questions. Alors que le FC Nantes traverse une période particulièrement compliquée, la multiplication des informations concernant l’avenir de Der Zakarian peut contribuer à accentuer la pression autour du club. Difficile toutefois d’affirmer qu’il s’agit volontairement d’une opération de déstabilisation. Une chose est certaine : le FC Nantes doit rapidement clarifier sa situation.

Avec deux défaites en deux journées, les Canaris n’ont déjà plus beaucoup de temps pour réagir. Pour l’heure, Michel Der Zakarian reste donc l’entraîneur du FC Nantes. La réception de Rodez ce week-end pourrait toutefois être particulièrement importante pour la suite de son aventure sur le banc nantais. Si la direction venait à décider de changer de coach, il faudrait alors déterminer rapidement le nom de son successeur. Mais Grégory Poirier, présenté comme une piste sérieuse, n’aurait donc fait l’objet d’aucune discussion avec les dirigeants nantais dimanche soir.