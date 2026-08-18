La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le RC Lens pourrait encore renforcer son secteur offensif avant la fermeture du mercato. Les Sang et Or auraient réactivé la piste menant à Jeremy Arévalo (Stuttgart, 21 ans).

Le mercato du RC Lens n’est peut-être pas encore terminé. Après plusieurs mouvements importants cet été, le Racing continue de sonder le marché à la recherche de profils capables d’étoffer son secteur offensif. Et une piste déjà évoquée ces dernières semaines revient avec insistance.

Jeremy Arévalo de nouveau dans le viseur du RC Lens ?

Selon le compte équatorien OFFSider, le RC Lens aurait de nouveau pris des renseignements sur Jeremy Arévalo. Le jeune attaquant de Stuttgart serait ciblé dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat. Une information qui rejoint les précédentes révélations autour de l’intérêt lensois pour le joueur. Le Racing ne serait d’ailleurs pas le seul club français à avoir regardé le dossier puisque Strasbourg avait également été associé à Arévalo.

À seulement 21 ans, Jeremy Arévalo possède déjà un profil particulièrement intéressant. L’international équatorien évolue principalement au poste d’avant-centre et présente donc un profil différent de plusieurs éléments offensifs du groupe lensois. Le joueur s’était révélé sous les couleurs du Racing de Santander avant de rejoindre Stuttgart en janvier 2026.

Le club allemand lui avait alors fait signer un contrat de cinq ans et demi, jusqu’en juin 2031. Mais son adaptation à la Bundesliga n’a pas été simple. Arévalo a eu peu de temps de jeu avec l’équipe première de Stuttgart durant les derniers mois et a également évolué avec la réserve. Le RC Lens pourrait donc tenter de profiter de cette situation pour lui offrir davantage de responsabilités.

Une solution en cas de départ d’Odsonne Édouard ?

Cette piste prend encore plus de sens lorsqu’on regarde la situation d’Odsonne Édouard. Pour le moment, le RC Lens ne souhaiterait pas se séparer de son attaquant. Le Français reste donc une option importante pour Dino Toppmöller, notamment avec la Ligue 1, la Ligue des champions et les coupes nationales au programme. Mais le mercato peut encore réserver des surprises.

Si une offre importante venait à arriver pour Édouard, le RC Lens aurait intérêt à disposer rapidement d’une solution de remplacement. Jeremy Arévalo pourrait alors représenter une option particulièrement intéressante. Le directeur sportif Jean-Louis Leca continue donc de travailler sur plusieurs dossiers. L’objectif est clair : permettre au RC Lens de disposer d’un effectif suffisamment profond pour assumer une saison particulièrement exigeante.

La qualification en Ligue des champions implique davantage de rencontres et donc une rotation beaucoup plus importante. Dans ce contexte, l’arrivée d’un jeune avant-centre supplémentaire pourrait offrir une solution intéressante à Toppmöller. Arévalo possède notamment l’avantage d’être encore jeune, tout en ayant déjà connu le football professionnel en Espagne et en Allemagne. Le dossier reste néanmoins loin d’être bouclé. Arévalo est sous contrat avec Stuttgart jusqu’en 2031 et le club allemand n’a aucune obligation de se séparer de son attaquant.