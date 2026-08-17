Le FC Nantes accuse plus de 14 millions d’euros de pertes nettes sous Waldemar Kita. Forcément, le débat autour de la vente du club est relancé chez les supporters des Canaris.

La question de la vente du FC Nantes revient une nouvelle fois sur le devant de la scène. Alors que les supporters espèrent toujours un changement de propriétaire, les dernières données financières concernant l’ère Waldemar Kita pourraient bien compliquer les discussions autour d’une éventuelle cession.

« Voilà pourquoi lui et son fils Franck ne vendront jamais en L2… »

Selon Sportune, le FC Nantes affiche un total de 14,427 millions d’euros de pertes nettes cumulées depuis le rachat du club par Waldemar Kita en juillet 2007, sur dix-huit exercices comptables. Un chiffre qui fait forcément réagir.

Sur X, Nicolas Lebreton estime notamment que cette situation explique pourquoi Waldemar et Franck Kita auraient peu d’intérêt à vendre le club alors qu’il évolue désormais en Ligue 2. « Voilà pourquoi lui et son fils Franck ne vendront jamais en Ligue 2, car ils ont beaucoup trop à perdre financièrement parlant », a-t-il estimé.

Une situation loin d’être linéaire au FC Nantes

Derrière ces 14,4 millions d’euros de pertes cumulées, la situation financière du FC Nantes est toutefois plus contrastée. Le club a alterné entre exercices bénéficiaires et déficitaires depuis l’arrivée de Waldemar Kita, avec parfois des écarts considérables. L’exercice 2011-2012 reste notamment le principal point noir de cette période.

Le FC Nantes avait alors enregistré plus de 12 millions d’euros de pertes nettes, soit une somme représentant à elle seule une large partie du déficit accumulé depuis le rachat. À l’inverse, plusieurs saisons se sont conclues dans le vert, notamment en 2015-2016, 2018-2019 et 2022-2023. Ces résultats positifs n’ont toutefois pas suffi à faire repasser le bilan cumulé dans le positif.

La vente toujours dans le flou

Cette situation intervient alors que le FC Nantes traverse une période particulièrement tendue. La relégation en Ligue 2 a renforcé la contestation d’une partie des supporters à l’encontre de la direction et relancé les spéculations autour d’un éventuel changement de propriétaire. Ces derniers mois, des informations ont notamment évoqué des discussions avec un fonds d’investissement britannique autour d’un possible protocole d’accord.

Une hypothèse qui n’a toutefois pas été confirmée par la direction du FC Nantes, laquelle a démenti l’existence d’un projet de cession. Pour l’heure, Waldemar Kita reste donc aux commandes. Mais avec le club désormais en Ligue 2 et un bilan financier cumulé déficitaire, la question de la valeur du FC Nantes et des conditions d’une éventuelle vente risque encore de faire beaucoup parler dans les prochaines semaines.