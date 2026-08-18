Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le Stade Rennais n’en finit plus de faire bouger ses lignes en ce mercato estival.

Le mercato du Stade Rennais continue également de bouger chez les jeunes. Le club breton vient d’enregistrer l’arrivée d’un jeune attaquant sénégalais, tout en préparant le départ d’un gardien international U19.

Alassane Niang rejoint le Stade Rennais

Alassane Niang s’engage avec le Stade Rennais pour une saison en provenance de Guelwaars FC, l’académie partenaire du club breton. Une arrivée qui s’inscrit dans la continuité du partenariat entre les deux structures. Guelwaars et le Stade Rennais ont notamment noué une convention de partenariat destinée à favoriser les échanges et la formation des jeunes joueurs. Niang connaît déjà bien le football sénégalais. En février 2025, l’attaquant s’était notamment illustré avec Guelwaars en inscrivant un quadruplé lors d’une victoire 7-0 en Coupe du Sénégal. Le jeune joueur devrait désormais poursuivre sa progression en Bretagne.

Alassane Niang devrait évoluer principalement avec les U19 du Stade Rennais. Cette arrivée représente donc avant tout un pari sur le développement du jeune attaquant. Le club breton continue ainsi de s’appuyer sur son réseau de formation et sur ses académies partenaires pour détecter de nouveaux talents. Pour Niang, l’objectif sera désormais de franchir un nouveau cap en France et de se rapprocher progressivement du monde professionnel.

Akabou se rapproche de l’Espagne

Dans le sens des départs, Ayoub Akabou devrait lui aussi changer d’air. Selon Le Parisien, le Stade Rennais aurait quasiment bouclé un accord avec l’AD Ceuta, pensionnaire de deuxième division espagnole, pour le transfert de son jeune gardien international U19. Akabou aurait eu peu de perspectives de temps de jeu à Rennes cette saison. Un départ qui pourrait donc lui permettre de poursuivre sa progression dans un nouvel environnement et surtout d’obtenir davantage de responsabilités.

Ces deux opérations illustrent deux facettes du travail réalisé par le Stade Rennais avec ses jeunes. D’un côté, le club continue d’attirer des profils prometteurs grâce à son réseau de partenaires. De l’autre, Rennes cherche des solutions pour permettre à ses jeunes éléments de bénéficier de davantage de temps de jeu lorsqu’ils sont bloqués dans la hiérarchie. Alassane Niang va ainsi tenter de se faire une place chez les U19, tandis qu’Ayoub Akabou pourrait découvrir la deuxième division espagnole. Deux trajectoires différentes, mais un même objectif : continuer à progresser.