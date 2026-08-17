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FRANCE

Stade Rennais Mercato : monstrueux à Liverpool, Jacquet laisse déjà d’immenses regrets à Rennes

Par Bastien Aubert - 17 Août 2026, 11:00
Jérémy Jacquet (Liverpool)

Transféré du Stade Rennais à Liverpool, Jérémy Jacquet fait déjà forte impression chez les Reds. 

Parti du Stade Rennais pour rejoindre Liverpool, Jérémy Jacquet n’a pas mis longtemps à se faire remarquer en Angleterre.

Jacquet frappe déjà fort avec Liverpool

Pour son dernier match de préparation estivale, Liverpool affrontait Côme (2-0) et Jérémy Jacquet a marqué les esprits. Aligné en défense centrale, le Français s’est montré particulièrement solide dans les duels, tout en affichant une vraie sérénité dans la relance. Mais le défenseur ne s’est pas contenté de défendre. 

Jacquet a également trouvé le chemin des filets, venant couronner une prestation particulièrement convaincante sous le maillot des Reds. Puissance, agressivité dans les duels, qualité technique et capacité à ressortir proprement le ballon : l’ancien roc du Stade Rennais a affiché une palette particulièrement complète pour un joueur qui découvre à peine son nouvel environnement.

Le Stade Rennais peut déjà avoir des regrets

Forcément, ses performances ne passent pas inaperçues du côté de la Bretagne. Alors que le Stade Rennais traverse une préparation durant laquelle sa défense n’a pas toujours rassuré, le départ de Jacquet apparaît déjà comme une perte importante. Sur X, l’insider Jonathan n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme devant les premières prestations du Français : « Le futur de l’équipe de France. Jacquet impressionne déjà. Ça fait mal quand on voit la défense durant les matches amicaux. »

Un constat qui résume parfaitement le sentiment qui commence à émerger chez les supporters rennais. Même si son transfert a permis au club de réaliser une belle opération financière, voir Jacquet s’imposer aussi rapidement dans un club comme Liverpool ne peut que renforcer les regrets. À Rennes, il faudra désormais espérer que les recrues défensives parviennent rapidement à faire oublier celui qui pourrait bien devenir, à terme, un sérieux prétendant à une place en équipe de France.

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