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FRANCE

Stade Rennais : le deal à 17 M€ prend un virage inattendu !

Par Louis Chrestian - 18 Août 2026, 05:43
Stade Rennais : le deal à 17 M€ prend un virage inattendu !

Annoncé proche d’Atlanta United, Breel Embolo a repoussé la proposition salariale de la franchise américaine. L’attaquant du Stade Rennais négocie désormais avec Ipswich, qui a pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Embolo refuse l’offre d’Atlanta

On vous en parlait dimanche : le grand ménage s’accélère au Stade Rennais à l’approche de la clôture du mercato. Le départ de Breel Embolo reste bien d’actualité, mais sa destination a changé au cours des dernières heures.

Alors qu’un accord à hauteur de 17 M€ convenait aux dirigeants bretons, l’international suisse aurait décliné la proposition salariale d’Atlanta United. La franchise de MLS n’a pas totalement abandonné l’idée de recruter l’ancien Monégasque, mais elle n’est plus favorite.

Ipswich passe à l’action

Selon les informations de L’Équipe, Ipswich a ouvert des négociations avec Embolo. Le promu en Premier League serait prêt à répondre aux attentes du Stade Rennais et a déjà transmis une offre de contrat au joueur de 29 ans.

Rennes se rapproche d’une vente importante

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Embolo dispose encore d’une solide valeur sur le marché. L’offre de 17 M€ formulée par Atlanta aurait permis au Stade Rennais de réaliser l’une des plus grosses ventes de l’été tout en libérant une place dans son secteur offensif.

Ipswich apparaît désormais en position de favori, même si aucun accord définitif n’est encore annoncé. Pour la direction rennaise, l’essentiel ne change pas : le départ de l’attaquant suisse semble toujours se rapprocher à moins de deux semaines de la fermeture du marché.

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