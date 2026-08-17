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FRANCE

Stade Rennais : Le grand ménage s’accélère à quinze jours de la clôture

Par Wladimir DELCROS - 17 Août 2026, 14:40
Stade Rennais : Le grand ménage s’accélère à quinze jours de la clôture

Battu par Sunderland (2-1) pour son dernier match de préparation, le Stade Rennais arrive à la reprise avec plusieurs dossiers brûlants. Les départs devraient rythmer la fin du mercato avant de débloquer de nouvelles arrivées.

Une défense encore trop généreuse

Après Brentford (2-4), le Stade Rennais a de nouveau souffert face à une formation anglaise. Devant à la pause grâce au septième but d’Esteban Lepaul durant la préparation, inscrit sur penalty, le SRFC a craqué après deux erreurs individuelles.

Anthony Rouault et Abdelhamid Aït Boudlal ont offert l’égalisation à Brian Brobbey, avant qu’une perte de balle et un renvoi manqué de Valentin Rongier ne profitent à Trai Hume. À quelques jours du déplacement au Parc des Princes, Franck Haise sait que ces largesses ne pardonneront pas face au PSG.

Plusieurs départs se précisent

Selon les informations de Morning Foot, Breel Embolo se rapproche d’un départ. Aït Boudlal pourrait suivre, tandis qu’Ismaël Al-Tamari aurait reçu une offre venue du Golfe. Lorenz Assignon disposerait également d’une belle proposition.

Un club de Ligue 1 se serait par ailleurs renseigné sur Cissé, alors que James attendrait une proposition concrète de Premier League. La situation de Ludovic Blas reste, elle, plus difficile à lire.

Un numéro neuf et un ailier recherchés

Dans le sens des arrivées, la direction rennaise aurait récemment rencontré un attaquant dont l’identité n’a pas filtré. Un milieu destiné à occuper un rôle de complément aurait aussi été proposé, sans qu’une arrivée en défense centrale soit encore certaine.

La priorité reste toutefois le recrutement d’un ailier capable d’apporter de la percussion. Les mouvements entrants dépendront largement des départs, alors que Rennes doit lancer sa saison de Ligue 1 le 23 août face au PSG.

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