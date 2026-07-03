L’ASSE ne cesse de surprendre depuis la nomination d’Ian Cathro sur le banc des Verts.

L’ASSE continue de valoriser les compétences développées en interne. Si les jeunes joueurs sont régulièrement récompensés par une promotion vers le groupe professionnel, le club applique également cette philosophie à son encadrement technique. C’est le cas de Clément Laxenaire, préparateur physique de 33 ans, qui a intégré le staff d’Ian Cathro à l’occasion de la reprise estivale, selon Peuple Vert.

Laxenaire, nouveau visage des pros de l’ASSE

Né en 1992, Clément Laxenaire s’est forgé une solide réputation dans le domaine de la préparation physique. Après un premier stage au Tours FC, il y encadre successivement les équipes U17 Nationaux, U19 Nationaux et National 3. Il y développe une expertise reconnue dans la gestion de la charge de travail, la prévention des blessures, le développement athlétique et la réathlétisation.

Son parcours passe également par un stage au Montpellier HSC, où il découvre les exigences du très haut niveau. En 2018, il rejoint Blois Foot 41. Pendant cinq saisons, il cumule les fonctions de préparateur physique de l’équipe de National 2 et d’entraîneur adjoint. Une expérience riche qui lui ouvre ensuite les portes de l’ASSE en août 2023, où il prend en charge la préparation physique du centre de formation.

Ian Cathro lui ouvre les portes des pros

Avant la reprise du groupe réserve, Clément Laxenaire a été invité à participer aux premiers jours de préparation de l’équipe professionnelle. Ce mercredi, il était présent sur le terrain aux côtés d’Ilan Araujo pour encadrer un atelier conçu par Ian Cathro. Cette immersion constitue une véritable récompense pour le travail effectué depuis son arrivée dans le Forez.

En interne, les dirigeants stéphanois apprécient son sérieux et ses compétences, au point de lui offrir une première expérience au plus près du groupe professionnel. Si cette promotion reste, pour l’heure, ponctuelle, elle illustre parfaitement la volonté de l’ASSE de faire grandir ses talents, sur le terrain comme dans les coulisses.