Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’avenir de Mostafa Mohamed (28 ans) continue de faire débat du côté du FC Nantes. Entre tensions contractuelles, baisse de salaire et intérêts européens, l’attaquant égyptien se retrouve dans une situation bloquée en plein mercato estival.

Le dossier Mostafa Mohamed prend une tournure de plus en plus tendue au FC Nantes. Alors que certaines images diffusées sur les réseaux sociaux laissaient penser que l’attaquant se trouvait en vacances en Égypte, la réalité serait toute autre.

Selon le site 433, ces clichés ne sont pas récents et datent du 18 juin, bien avant la reprise de l’entraînement. Dans les faits, l’attaquant de 28 ans serait actuellement entre la Belgique et l’Allemagne, en attente d’un dénouement sur son avenir.

Mohamed entre la Belgique et l’Allemagne ?

Auteur d’une saison 2023/2024 correcte avec 8 buts en 29 matchs de Ligue 1, Mostafa Mohamed se retrouve aujourd’hui dans une position délicate. Après la relégation du club en Ligue 2, son salaire aurait été revu à la baisse, passant d’environ 100 000 à 40 000 euros mensuels, une décision qu’il ne digère pas.

Ce désaccord contractuel a clairement crispé les relations entre les deux parties. L’international égyptien du FC Nantes n’accepte pas cette situation et cherche une porte de sortie, tout en gardant une certaine exigence sur son futur contrat.

L’Europe plutôt que l’exil

Si des offres venues d’Égypte, notamment d’Al Ahly SC, existent et sont financièrement attractives, Mostafa Mohamed privilégierait toujours une continuité en Europe. Pour l’heure, aucune proposition ne semble correspondre à ses attentes, ce qui bloque l’évolution du dossier.

Dans ce contexte, le FC Nantes se retrouve dans une impasse : conserver un joueur en désaccord avec sa situation contractuelle ou trouver rapidement une solution de sortie satisfaisante pour toutes les parties. Un dossier qui pourrait donc animer encore longtemps le mercato des Canaris.