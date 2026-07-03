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Stade Rennais Mercato : all in sur une recrue de L1, Haise tient un autre jackpot entre les mains ! 

Par Bastien Aubert - 3 Juil 2026, 08:20
Franck Haise (Stade Rennais)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si Charlie Cresswell (Toulouse, 23 ans) semble proche de rejoindre le Stade Rennais, Franck Haise est à deux doigts de prolonger son contrat en Bretagne. 

Le dossier Charlie Cresswell entre dans une nouvelle phase au Stade Rennais. Selon l’insider Jonathan, les dirigeants rennais ont décidé de répondre aux importantes exigences financières fixées par Toulouse afin de s’offrir le défenseur central anglais : « Rennes a répondu aux exigences financières désirées par Cresswell. Et une offre va être faite et répondra aux exigences financières de Toulouse. Ils ont bel et bien décidé de faire all in. » Un message fort qui confirme la volonté de Franck Haise d’obtenir rapidement sa priorité défensive.

Haise bientôt prolongé au Stade Rennais 

En parallèle, le Stade Rennais souhaite récompenser son entraîneur. Selon L’Équipe, des discussions sont en cours afin de prolonger le contrat de Franck Haise, arrivé le 18 février dernier et initialement engagé jusqu’en 2027.

Les négociations portent sur une prolongation d’une ou deux saisons supplémentaires. Cette marque de confiance s’explique par les excellents résultats obtenus depuis son arrivée.

Une confiance totale pour l’avenir 

Pour sa première demi-saison en Bretagne, Franck Haise a parfaitement rempli les objectifs fixés par sa direction. Grâce à huit victoires lors des douze dernières journées de championnat, il a permis au Stade Rennais de décrocher une qualification pour la Ligue Europa. 

Le club breton souhaite désormais inscrire son projet dans la durée. Entre un recrutement ambitieux avec Charlie Cresswell et une prolongation imminente de son entraîneur, Rennes affiche clairement ses ambitions avant le début de la nouvelle saison.

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