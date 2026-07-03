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FRANCE

PSG Mercato : un chouchou de l’OM, de l’ASSE et des Bleus relancé par Luis Enrique après la Coupe du Monde ? 

Par Bastien Aubert - 3 Juil 2026, 11:40
William Saliba (France)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

À la recherche d’un patron défensif, le PSG active plusieurs pistes de prestige au mercato estival avec un dossier qui pourrait exploser après la Coupe du Monde.

Le PSG travaille déjà sur un chantier majeur pour son mercato estival : renforcer sa défense centrale. Un besoin identifié par l’entraîneur espagnol Luis Enrique, qui estime que son équipe manque d’un véritable leader dans ce secteur.

Saliba de nouveau sous les radars du PSG ?

Selon Fabrizio Romano, Luis Enrique a demandé à Luis Campos d’accélérer sur le recrutement d’un défenseur central de premier plan. La situation actuelle du secteur défensif parisien interroge, entre un Marquinhos considéré sur la pente descendante, un Illya Zabarnyi encore en phase d’adaptation et un Beraldo davantage utilisé au milieu. Le club souhaite donc anticiper et sécuriser un titulaire capable de s’imposer immédiatement.

Toujours d’après Romano, le PSG travaille en coulisses sur une cible importante, sans que son identité ne filtre totalement pour l’instant. Mais certains noms commencent déjà à circuler dans les discussions. Foot01 évoque notamment le profil de William Saliba, défenseur international français passé par l’OM et l’ASSE, aujourd’hui installé parmi les références mondiales à son poste.

La Coupe du Monde comme timing 

Pour l’heure, aucun mouvement concret n’a été lancé publiquement. L’idée du PSG serait de patienter jusqu’à la fin de la Coupe du Monde 2026 pour passer à l’action et clarifier ses priorités. Ce timing laisse entendre que le joueur ciblé est un cadre international, encore engagé dans la compétition.

Si la piste Saliba venait à se confirmer, elle représenterait l’un des transferts les plus ambitieux du mercato parisien récent. Mais la concurrence et les conditions financières s’annoncent particulièrement complexes. Le PSG, lui, semble prêt à frapper fort pour reconstruire une défense plus solide autour d’un nouveau patron.

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