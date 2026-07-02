PSG : battu par la justice, Paris doit payer !

Le Paris Saint-Germain a perdu son bras de fer judiciaire avec la Fédération Française de Football. Le tribunal administratif a rejeté la requête du club parisien, qui contestait une sanction reçue après des incidents survenus lors d’un match de championnat National U19 face au Havre, le 16 septembre 2023.

Au total, le PSG devra régler l’amende initiale, mais aussi les frais liés à la procédure.

Seize fumigènes allumés lors d’un match U19

Les faits remontent à une rencontre disputée au Havre avec la présence de 107 supporters parisiens dans les tribunes, selon le rapport de délégation versé au dossier.

À la 56e minute, seize fumigènes avaient été allumés. L’un d’entre eux avait même été jeté sur l’aire de jeu, provoquant une interruption de la rencontre pendant trois minutes.

À la suite de ces incidents, la FFF avait infligé une amende de 800 euros au Paris Saint-Germain. Une sanction que le club avait décidé de contester devant la justice administrative.

Le PSG contestait plusieurs éléments

Le club de la capitale avait avancé plusieurs arguments pour tenter d’obtenir l’annulation de la sanction. Le PSG mettait notamment en cause la composition de la commission supérieure d’appel de la FFF lors de sa séance du 21 novembre 2023.

Le Paris Saint-Germain contestait également l’absence de signature sur certains documents et la qualification même de « supporters » concernant les personnes impliquées. Le club estimait ne pas pouvoir être tenu responsable puisqu’il n’avait ni organisé de déplacement, ni vendu de billets pour cette rencontre.

Mais le tribunal administratif a rejeté l’ensemble de ces arguments.

La justice rappelle la responsabilité du club visiteur

Dans son jugement, le tribunal a rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un lien contractuel direct avec un club pour être considéré comme supporter. Le comportement, les tenues, les accessoires ou encore les messages affichés peuvent suffire à établir ce lien.

Le rapport de délégation relevait notamment le déploiement d’une banderole faisant référence à un communiqué des ultras parisiens.

Les juges ont également confirmé que le club visiteur reste soumis à une obligation de résultat en matière de sécurité concernant ses supporters, même lorsqu’il n’organise pas le match.

Une facture de 2 600 euros pour le PSG

En plus de l’amende initiale de 800 euros, le PSG a été condamné à verser 1 800 euros à la FFF au titre des frais de procédure.

Une somme évidemment modeste pour le champion de France, mais une décision qui rappelle que les clubs peuvent être tenus responsables des agissements de leurs supporters, y compris loin de leur stade et lors de rencontres de jeunes.