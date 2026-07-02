OM : le vestiaire marseillais ne s’attendait pas à Bruno Genesio

L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’Olympique de Marseille est désormais officielle. L’ancien entraîneur de l’OL succède à Habib Beye avec une mission claire : remettre l’OM sur de bons rails et viser une nouvelle qualification en Ligue des champions.

Mais si sa nomination a globalement été bien accueillie dans le vestiaire, elle n’a pas laissé tout le monde indifférent.

Une arrivée plutôt bien reçue par les joueurs

Selon La Provence, une bonne partie du groupe marseillais a accueilli positivement la venue de Bruno Genesio. Son expérience de la Ligue 1, ses campagnes européennes et sa capacité à gérer des vestiaires importants semblent inspirer une certaine confiance.

Le technicien français arrive avec une réputation de coach méthodique, proche de ses joueurs et capable de maintenir un cadre dans les périodes plus agitées. Des qualités qui pourraient être précieuses dans un OM en pleine reconstruction.

Après les derniers mois mouvementés, les joueurs savent surtout qu’un nouveau cycle s’ouvre à Marseille.

Le choix de Marseille étonne certains cadres

Mais toujours selon La Provence, plusieurs membres du vestiaire ont été surpris de voir Bruno Genesio accepter le défi marseillais.

L’ancien Lyonnais a longtemps été associé à l’OL, club où il a grandi comme joueur puis comme entraîneur. Le voir prendre les commandes de l’Olympique de Marseille représente donc forcément un choix fort, presque inattendu, compte tenu de l’histoire entre les deux clubs.

Pour certains joueurs, cette décision témoigne aussi de l’ampleur du challenge choisi par Genesio. L’OM reste un club à part, avec une pression permanente, un environnement très exposé et des attentes immenses autour de chaque résultat.

Genesio arrive avec une mission XXL

Bruno Genesio sait qu’il ne bénéficiera pas d’un long temps d’adaptation. L’OM doit reconstruire son effectif, réduire certaines dépenses et rester compétitif sur la scène nationale comme européenne.

Le nouveau coach devra rapidement créer une dynamique, remettre de l’ordre dans le vestiaire et donner une identité claire à son équipe. Son arrivée a surpris, mais elle pourrait aussi devenir l’un des tournants majeurs de l’été marseillais.

À lui désormais de convaincre tout Marseille que ce pari inattendu était le bon.