OM : un cadre depuis plus de 20 ans quitte Marseille pour un autre club français !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

C’est une page importante qui se tourne à l’Olympique de Marseille. Présent au club depuis plus de deux décennies, Alexandre Salvat va quitter l’OM pour relever un nouveau défi dans le football français.

L’entraîneur des gardiens marseillais devrait rejoindre le Nîmes Olympique, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter.

Un départ lié au nouveau staff de Bruno Genesio

Ce départ s’explique notamment par les grands changements opérés autour de l’équipe première. Avec l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc, l’OM a choisi de laisser le nouvel entraîneur travailler avec sa garde rapprochée.

Le technicien français doit notamment être accompagné par Nicolas Dehon, son entraîneur des gardiens, qui devrait intégrer son staff à Marseille. Une arrivée qui pousse donc Alexandre Salvat vers la sortie, après plus de vingt ans de présence au club.

Un visage historique de l’OM quitte la Commanderie

Dans l’ombre des entraîneurs successifs et des nombreux gardiens passés par la Canebière, Alexandre Salvat représentait un repère du quotidien à l’OM.

Peu exposé médiatiquement, l’entraîneur des gardiens a pourtant accompagné plusieurs générations de joueurs et traversé de très nombreux cycles sportifs. Son départ marque donc la fin d’une longue histoire avec Marseille.

Après plus de deux décennies de fidélité, Salvat quitte le club dans un contexte de profonde réorganisation interne.

Direction Nîmes pour un nouveau challenge

Selon Mohamed Toubache-Ter, Alexandre Salvat va prendre la direction du Nîmes Olympique. Un nouveau défi pour celui qui va désormais apporter son expérience dans un autre club français.

Ce départ offre aussi à l’OM l’occasion de recomposer totalement son staff technique autour de Bruno Genesio. Le nouveau coach veut installer ses méthodes, ses habitudes de travail et ses hommes de confiance.

Pour Alexandre Salvat, c’est donc la fin d’un immense chapitre marseillais. Mais après plus de vingt ans au service de l’OM, l’entraîneur des gardiens s’apprête à ouvrir une nouvelle aventure à Nîmes.