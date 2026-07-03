Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après Sohaib Naïr, l’ASSE serait en passe de faire signer une deuxième recrue sur ce mercato estival.

Le chantier du mercato de l’ASSE avance. Selon les informations de Nordisk Football, l’ASSE est en négociations très avancées avec Sarpsborg pour le transfert du gardien Mamour Ndiaye. Un signal fort est venu renforcer cette tendance : le portier ne disputera pas la rencontre de son club ce week-end, un indice qui laisse penser qu’un accord est désormais imminent.

À 24 ans, Mamour Ndiaye pourrait ainsi devenir la deuxième recrue estivale d’Ian Cathro. Le technicien écossais souhaitait rapidement renforcer plusieurs secteurs de son effectif afin d’aborder la saison de Ligue 2 dans les meilleures conditions, et le poste de gardien figurait parmi les priorités.

L’ASSE avance sur plusieurs dossiers de front

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants stéphanois travaillent discrètement sur plusieurs pistes. Après avoir longtemps attendu un premier mouvement, le mercato semble désormais s’accélérer du côté de L’Étrat. L’arrivée probable de Mamour Ndiaye viendrait confirmer cette nouvelle dynamique.

Le fait que Sarpsborg ait choisi de ne pas aligner son gardien laisse penser que les discussions sont entrées dans leur phase finale. Reste désormais à finaliser les derniers détails avant une éventuelle visite médicale dans le Forez.

Ian Cathro voit son groupe prendre forme

Pour Ian Cathro, l’arrivée d’un nouveau gardien constituerait une étape importante dans la construction de son effectif. L’entraîneur écossais souhaite rapidement disposer d’un groupe stabilisé afin de profiter pleinement des matches de préparation et mettre en place ses principes de jeu avant la reprise de la Ligue 2.

Après Sohaib Naïr et en attendant Jakob Breum, Mamour Ndiaye pourrait donc être le deuxième visage du nouveau projet stéphanois. Si les négociations aboutissent comme prévu, les Verts pourraient officialiser très rapidement cette nouvelle recrue.