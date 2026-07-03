À LA UNE DU 3 JUIL 2026
[14:00]ASSE Mercato : un Haraldsson (LOSC) bis débarque à Saint-Étienne ! 
[13:40]OM : un rebond mondial s’offre déjà à Habib Beye 
[13:20]Stade Rennais : après Mayenda, deux transferts en L1 imminents pour Franck Haise ?
[13:03]ASSE Mercato : accord proche pour une surprenante deuxième recrue estivale ! 
[13:00]FC Nantes : un renfort totalement inattendu s’invite à l’entraînement de Der Zakarian 
[12:40]ASSE Mercato : le remplaçant de Stassin déjà trouvé ? 
[12:30]Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour une cinquième recrue estivale !
[12:20]PSG, FC Barcelone Mercato : ultimatum pour Julian Alvarez ! 
[12:00]OM Mercato : McCourt a enfin trouvé un candidat pour renflouer les caisses du club
[11:40]PSG Mercato : un chouchou de l’OM, de l’ASSE et des Bleus relancé par Luis Enrique après la Coupe du Monde ? 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : accord proche pour une surprenante deuxième recrue estivale ! 

Par Bastien Aubert - 3 Juil 2026, 13:03
Ian Catho (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Après Sohaib Naïr, l’ASSE serait en passe de faire signer une deuxième recrue sur ce mercato estival.

Le chantier du mercato de l’ASSE avance. Selon les informations de Nordisk Football, l’ASSE est en négociations très avancées avec Sarpsborg pour le transfert du gardien Mamour Ndiaye. Un signal fort est venu renforcer cette tendance : le portier ne disputera pas la rencontre de son club ce week-end, un indice qui laisse penser qu’un accord est désormais imminent.

À 24 ans, Mamour Ndiaye pourrait ainsi devenir la deuxième recrue estivale d’Ian Cathro. Le technicien écossais souhaitait rapidement renforcer plusieurs secteurs de son effectif afin d’aborder la saison de Ligue 2 dans les meilleures conditions, et le poste de gardien figurait parmi les priorités.

L’ASSE avance sur plusieurs dossiers de front

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants stéphanois travaillent discrètement sur plusieurs pistes. Après avoir longtemps attendu un premier mouvement, le mercato semble désormais s’accélérer du côté de L’Étrat. L’arrivée probable de Mamour Ndiaye viendrait confirmer cette nouvelle dynamique.

Le fait que Sarpsborg ait choisi de ne pas aligner son gardien laisse penser que les discussions sont entrées dans leur phase finale. Reste désormais à finaliser les derniers détails avant une éventuelle visite médicale dans le Forez.

Ian Cathro voit son groupe prendre forme

Pour Ian Cathro, l’arrivée d’un nouveau gardien constituerait une étape importante dans la construction de son effectif. L’entraîneur écossais souhaite rapidement disposer d’un groupe stabilisé afin de profiter pleinement des matches de préparation et mettre en place ses principes de jeu avant la reprise de la Ligue 2.

Après Sohaib Naïr et en attendant Jakob Breum, Mamour Ndiaye pourrait donc être le deuxième visage du nouveau projet stéphanois. Si les négociations aboutissent comme prévu, les Verts pourraient officialiser très rapidement cette nouvelle recrue.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot