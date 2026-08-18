La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Ian Cathro n’en démord pas et attend encore deux recrues à l’ASSE d’ici à la clôture du mercato estival.

Le mercato de l’ASSE n’est pas encore terminé. Alors que les Verts ont déjà affiché de belles promesses offensives en ce début de saison, Ian Cathro souhaiterait encore disposer de deux renforts pour compléter son groupe.

Cathro attend encore deux recrues à l’ASSE

Selon Peuple Vert, le coach stéphanois souhaite toujours voir arriver un latéral gauche et un joueur offensif. Pour l’équipe première, les deux dossiers restent toutefois relativement calmes pour le moment. Le recrutement d’un latéral gauche demeure notamment une priorité pour les dirigeants stéphanois, alors que Cathro doit composer avec un effectif qui manque encore de solutions à ce poste. Le secteur offensif pourrait également être renforcé avant la fin du mercato. L’ASSE doit donc encore s’activer dans les prochaines semaines.

En parallèle de ces dossiers concernant l’équipe professionnelle, Saint-Étienne avance sur sa post-formation. Selon PV, André Zibi devrait bien s’engager avec l’ASSE. L’attaquant camerounais, né en 2008 et en provenance d’Oyili FC, doit intégrer le projet stéphanois pour poursuivre sa progression. Il devrait naviguer entre les U19 et l’équipe réserve, avec l’objectif de franchir progressivement les différents paliers du club. Cette arrivée vient donc davantage renforcer le vivier de jeunes joueurs que répondre directement aux besoins de Ian Cathro chez les professionnels.

Etienne Mendy attend toujours son visa

Autre dossier à suivre : celui d’Etienne Mendy. L’ailier sénégalais de 18 ans, qui évolue à Diambars, reste toujours attendu dans le Forez. Son arrivée serait simplement retardée par une formalité administrative. Le joueur attend encore l’obtention de son visa, ce qui explique pourquoi son arrivée n’a pas encore été officialisée. Le dossier reste néanmoins d’actualité.

L’ASSE continue donc de travailler sur plusieurs fronts. D’un côté, Ian Cathro attend encore deux renforts pour son équipe première, avec un latéral gauche et un élément offensif. De l’autre, le club poursuit son recrutement de jeunes talents avec André Zibi et Etienne Mendy. Le mercato stéphanois pourrait donc encore connaître plusieurs mouvements avant sa fermeture. Et si les dossiers de l’équipe professionnelle restent relativement calmes pour l’instant, les deux prochaines semaines pourraient rapidement accélérer les choses dans le Forez.