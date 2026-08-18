Pour avoir refusé de prolonger son contrat à l’ASSE, le jeune milieu offensif Djylian N’Guessan aurait été mis à l’écart par Ian Cathro.

Le mercato de l’ASSE ne se joue pas uniquement au niveau des arrivées et des départs. La gestion de l’effectif par Ian Cathro réserve également quelques tensions, notamment autour de certains joueurs dont l’avenir apparaît incertain. C’est le cas de Djylian N’Guessan.

N’Guessan écarté du groupe de Cathro ?

Selon Peuple Vert, le jeune milieu offensif aurait rejoint le groupe d’entraînement des joueurs indésirables de l’ASSE. La raison serait liée à sa situation contractuelle. Formé à Saint-Étienne, N’Guessan ne souhaiterait pas prolonger son contrat alors qu’il lui reste encore une année d’engagement avec les Verts. Une position qui aurait poussé le club à prendre une décision forte. Ian Cathro aurait ainsi choisi de ne plus intégrer le jeune joueur au groupe professionnel.

À un an de la fin de son contrat, Djylian N’Guessan se retrouve donc dans une situation particulièrement délicate. Le jeune Stéphanois serait désormais sur le départ. L’ASSE pourrait chercher une solution durant cette fin de mercato afin d’éviter de voir partir son joueur libre dans un an. Cette mise à l’écart pourrait également accélérer les discussions avec les éventuels clubs intéressés.

N’Guessan continue à travailler à l’ASSE

Malgré son changement de groupe, le jeune milieu offensif de l’ASSE n’a pas cessé de s’entraîner. Peuple Vert indique qu’il a notamment continué à garder la forme aux côtés de Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek et Ebenezer Annan, eux aussi concernés par des situations particulières au sein de l’effectif stéphanois. Une manière pour N’Guessan de rester prêt en attendant que sa situation soit définitivement réglée.

Cette décision illustre en tout cas la fermeté de Ian Cathro dans la gestion de son groupe. L’entraîneur écossais souhaite pouvoir compter sur des joueurs pleinement impliqués dans le projet stéphanois. Le refus de N’Guessan de prolonger, combiné à sa situation contractuelle, aurait donc conduit le staff à prendre cette décision. Reste désormais à savoir si un club passera rapidement à l’offensive pour récupérer le jeune milieu offensif. À deux semaines de la fermeture du mercato, l’avenir de Djylian N’Guessan semble en tout cas s’écrire loin du groupe de Ian Cathro.