De retour à la tête du FC Nantes, Michel Der Zakarian commence déjà à poser ses choix. Parmi eux, l’intégration d’un jeune gardien issu du centre de formation, invité à s’entraîner avec l’équipe première pour la reprise estivale.

Le FC Nantes a lancé sa préparation estivale en vue de la saison de Ligue 2 2025-2026. Sous les ordres de Michel Der Zakarian, les Canaris ont retrouvé le chemin de l’entraînement avec un groupe mêlant cadres, jeunes joueurs et quelques éléments en phase d’observation.

Parmi les visages présents cette semaine, Tribune Nantaise glisse qu’un nom a retenu l’attention : Daniel Le Duigou. Le jeune gardien de 19 ans a été invité à participer aux séances avec le groupe professionnel, comme le montrent les images publiées par le club.

Un jeune gardien dans le groupe pro du FC Nantes

Deuxième gardien des U19 la saison passée derrière Yanel Zézé, récemment passé professionnel, Daniel Le Duigou commence à se faire une place dans l’organigramme du FC Nantes. Ce passage avec les pros représente une opportunité importante pour la suite de sa progression.

Dans un contexte de reprise, ce type d’intégration est fréquent, mais il peut aussi servir de véritable test pour les jeunes joueurs les plus prometteurs. Le secteur des gardiens est en pleine recomposition au FC Nantes. Avec les départs récents d’Anthony Lopes et de Patrick Carlgren, le club doit réorganiser sa hiérarchie. L’arrivée de Maxime Dupé, libre en provenance de l’OGC Nice, apporte de l’expérience, tandis que des profils comme Alexis Mirbach ou Lucas Bonelli complètent l’effectif.

Un changement de cap pour Der Zakarian ?

Dans ce contexte, la présence de jeunes comme Le Duigou permet au staff de Der Zakarian d’évaluer les options internes avant d’éventuels mouvements sur le marché des transferts.

Le FC Nantes continue donc de s’appuyer sur son centre de formation, une marque de fabrique historique du club. Pour Der Zakarian, ces premières semaines de préparation seront déjà déterminantes pour dessiner les contours de son groupe pour la saison à venir.