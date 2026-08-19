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FRANCE

FC Nantes Mercato : Cozza vers un retour fracassant en Ligue 1 ?

Par Bastien Aubert - 19 Août 2026, 16:00
Nicolas Cozza
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

De passage pendant deux ans au FC Nantes, Nicolas Cozza (27 ans) pourrait faire son retour en Ligue 1 cette saison. 

Nicolas Cozza pourrait retrouver la Ligue 1 quelques mois seulement après avoir quitté le FC Nantes. Libre de tout contrat, le défenseur français attire plusieurs clubs à l’approche de la fin du mercato estival.

Cozza dispose de nombreuses options

À 27 ans, le défenseur central dispose d’une situation particulièrement intéressante puisqu’il est actuellement libre. Selon Foot Mercato, son profil suscite l’intérêt de plusieurs clubs à travers l’Europe. Des équipes de Liga, de Ligue 1, de Serie A, de Turquie et de Suisse auraient ainsi pris des renseignements sur sa situation. Une concurrence qui pourrait rapidement accélérer son mercato. 

Parmi les nombreuses options qui s’offrent à lui, un retour dans le championnat français apparaît donc comme une possibilité crédible. Son expérience de la Ligue 1 constitue forcément un argument pour les clubs intéressés. Cozza connaît déjà les exigences du championnat et pourrait représenter une solution rapidement opérationnelle pour une formation à la recherche d’un défenseur. Son passage au FC Nantes lui a également permis d’accumuler de l’expérience dans un contexte parfois compliqué.

Une foule de prétendants à ses pieds ?

Le FC Nantes a désormais tourné la page, tandis que Cozza dispose de la liberté de choisir sa prochaine destination. Les Canaris pourraient toutefois suivre avec attention l’évolution de son avenir, notamment si le défenseur venait à retrouver rapidement un club de Ligue 1. 

Pour l’heure, aucune destination ne semble avoir pris une avance décisive. Avec autant de clubs intéressés en France comme à l’étranger, Nicolas Cozza possède en tout cas plusieurs portes de sortie. Le mercato entre dans sa dernière ligne droite et son prochain défi pourrait être connu très prochainement.

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