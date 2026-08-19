FC Nantes Mercato : un latéral gauche enfin en approche ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Selon nos informations, le FC Nantes a prévu d’accélérer l’arrivée d’un latéral gauche ces prochains jours.

Le FC Nantes veut rapidement corriger le tir. Après un début de saison qui n’a pas totalement rassuré, les dirigeants nantais ont identifié plusieurs besoins dans l’effectif. Parmi eux, le poste de latéral gauche apparaît désormais comme une priorité absolue.

Le FC Nantes veut régler le problème à gauche

Selon nos informations, le FC Nantes souhaite donc accélérer dans les prochains jours pour trouver le renfort attendu. Le chantier est clairement identifié.

Le FC Nantes recherche actuellement un latéral gauche, mais également deux renforts offensifs : un attaquant axial et un joueur excentré. La priorité immédiate semble toutefois se situer sur le côté gauche de la défense.

L’inquiétude née du début de saison pousse les dirigeants à ne plus vouloir attendre trop longtemps. Le club souhaite apporter une solution supplémentaire à un poste devenu sensible.

La piste Zouaoui pas totalement enterrée ?

Et une ancienne piste pourrait refaire surface puisqu’il n’est pas totalement impossible que le FC Nantes réactive le dossier menant à Yanis Zouaoui. Le défenseur du Havre était déjà apparu dans les réflexions nantaises cet été mais le dossier n’avait finalement pas abouti.

Quelques semaines plus tard, la situation pourrait néanmoins offrir une nouvelle fenêtre de tir aux Canaris. Zouaoui est toujours sous contrat avec Le Havre jusqu’en 2027. Le joueur avait également été associé à Montpellier ces dernières semaines.

Le MHSC l’avait placé sur une liste de recrues potentielles mais le club héraultais n’est finalement pas allé plus loin. Une situation qui pourrait donc profiter au FC Nantes même si ce n’est pas la seule piste ouverte en coulisses.

Lukovic toujours dans le secteur offensif

En parallèle, le FC Nantes continue de travailler sur son secteur offensif. Comme indiqué ce mardi par But!, un prêt de Milos Lukovic en provenance du RC Strasbourg pourrait permettre de renforcer la pointe de l’attaque.

Le Serbe de 20 ans correspond au profil recherché pour le poste d’avant-centre, tandis que le FC Nantes souhaite également attirer un joueur capable d’évoluer sur un côté.

Le mercato reste donc loin d’être terminé au FC Nantes, où Michel Der Zakarian jouera gros ce week-end contre Rodez.