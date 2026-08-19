Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Pisté par le FC Nantes au mercato estival, Hossam Essadak (21 ans) serait actuellement en France, à Paris. Dans l’attente de a signature chez les Canaris ?

Le dossier Hossam Essadak semble prendre une nouvelle tournure au FC Nantes. Le milieu offensif marocain de 21 ans serait actuellement présent à Paris, comme l’indique une story publiée sur Instagram.

Essadak aperçu à Paris

Selon le compte fan_fcnantes_foot_, le joueur attendrait désormais le feu vert de son club afin de pouvoir rallier le FC Nantes et finaliser son arrivée chez les Canaris. Un élément qui peut forcément interpeller alors que le joueur est annoncé dans le viseur nantais depuis plusieurs jours. Hossam Essadak évolue actuellement sous les couleurs de l’Union Tourga.

Son profil aurait séduit les dirigeants nantais, qui chercheraient à finaliser son recrutement. Mais le dossier n’est pas encore bouclé. Un désaccord entre les deux clubs empêcherait pour l’instant la finalisation de l’opération. Le joueur serait donc dans l’attente d’une avancée entre les deux formations avant de pouvoir officiellement rejoindre Nantes. Sa présence à Paris pourrait toutefois être interprétée comme un signe encourageant.

Le FC Nantes veut accélérer son mercato

Le FC Nantes aurait tout intérêt à débloquer rapidement cette situation. Après un début de saison compliqué, les Canaris cherchent à apporter davantage de solutions à leur effectif. L’arrivée d’Essadak pourrait offrir une nouvelle option dans le secteur offensif, tout en permettant au club de miser sur un joueur encore jeune et susceptible de progresser.

Pour l’instant, aucune officialisation n’est intervenue. Mais le fait de voir Hossam Essadak en France, et plus précisément à Paris, donne forcément un peu plus de consistance aux rumeurs autour de son arrivée. Il faudra désormais attendre le fameux feu vert de l’Union Tourga. Si le désaccord entre les deux clubs est rapidement réglé, le milieu offensif marocain pourrait alors prendre la direction de Nantes et devenir l’une des prochaines recrues des Canaris.