La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, le FC Nantes pourrait être intéressé par Milos Lukovic (RC Strasbourg, 20 ans).

Le FC Nantes poursuit son recrutement avec une priorité claire : renforcer son secteur offensif. Après un début de saison compliqué, les Canaris veulent repartir sur de nouvelles bases et cherchent notamment deux renforts offensifs, un avant-centre et un joueur excentré.

Lukovic vers le FC Nantes ?

Dans cette optique, un profil appartenant au RC Strasbourg pourrait être étudié. Selon nos informations, Milos Lukovic pourrait faire l’objet d’un nouveau prêt, cette fois en Loire-Atlantique. Arrivé à Strasbourg en janvier 2024 en provenance du FK IMT Belgrade, dont il portait le brassard de capitaine, Milos Lukovic était considéré comme un jeune attaquant prometteur.

Mais son aventure alsacienne a rapidement été perturbée par une blessure. Depuis, le Serbe a enchaîné les expériences en prêt. Après Heerenveen et Las Palmas, il a récemment rejoint Preston North End en Championship. Une succession de prêts qui témoigne du potentiel du joueur, mais aussi de la nécessité pour lui de trouver enfin un environnement lui permettant de s’installer durablement.

Selon nos informations, le RC Strasbourg pourrait de nouveau chercher une solution sous la forme d’un prêt cette saison. Et le FC Nantes pourrait représenter une destination intéressante. Le contexte de la Ligue 2 pourrait notamment permettre à Lukovic de retrouver de la confiance et d’accumuler du temps de jeu dans un championnat où il pourrait davantage exprimer ses qualités.

Un profil qui correspond aux besoins des Canaris

« C’est un joueur qui n’a pas actuellement le niveau L1 mais qui pourrait éventuellement marcher en L2 », nous souffle un connaisseur du dossier. Une analyse qui résume parfaitement l’intérêt potentiel de cette opération. Le FC Nantes cherche actuellement deux renforts offensifs, surtout en cas d’Ignatius Ganago. Le club souhaite recruter un attaquant axial ainsi qu’un joueur capable d’évoluer sur un côté.

Milos Lukovic pourrait donc répondre au premier besoin identifié par le FC Nantes. À seulement 20 ans, l’avant-centre dispose encore d’une marge de progression importante. L’objectif serait avant tout de lui permettre d’enchaîner les matches, de retrouver des sensations et de franchir un nouveau palier après plusieurs mois marqués par les blessures et les prêts successifs.

Le dossier Lukovic ne réglerait toutefois pas l’ensemble du chantier nantais. En plus des deux renforts offensifs recherchés, le FC Nantes souhaite également recruter un latéral gauche. Un prêt de Milos Lukovic pourrait constituer une solution pour renforcer la pointe de l’attaque. Le dossier reste à suivre, mais les Canaris pourraient bien tenter ce pari pour leur retour au premier plan.