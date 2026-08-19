Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Actuellement à Paris pour finaliser son transfert au FC Nantes, Hossam Essadak (21 ans) est toujours freiné par un désaccord entre clubs.

Hossam Essadak serait toujours présent en France dans l’attente d’une avancée concernant son transfert au FC Nantes. Le joueur de l’Union Touarga est annoncé depuis plusieurs jours comme une possible future recrue des Canaris.

Essadak toujours à Paris ?

Sa présence à Paris laissait penser que l’opération était proche d’aboutir. Mais les dernières informations montrent que le dossier est loin d’être finalisé. Selon Yousseffamz13, bien informé sur le football africain, l’Union Touarga réclamerait une clause de 25 % sur une éventuelle future revente du joueur.

Une condition qui poserait actuellement problème aux dirigeants nantais. Le FC Nantes ne souhaiterait pas accepter cette demande dans les conditions actuelles, ce qui aurait considérablement ralenti les discussions. Le désaccord porterait donc moins sur la volonté du joueur que sur les modalités financières de l’opération.

Les discussions avec le FC Nantes restent ouvertes

Pour autant, le dossier Hossam Essadak ne serait pas définitivement abandonné. Les discussions entre Nantes et l’Union Touarga resteraient ouvertes afin de tenter de trouver un compromis. Le joueur, lui, attendrait toujours que les deux clubs parviennent à s’entendre pour pouvoir poursuivre son transfert. Cette situation est forcément frustrante pour le FC Nantes, qui semblait avoir avancé suffisamment sur le dossier pour que le joueur soit déjà en France.

Les dirigeants nantais vont désormais devoir décider s’ils acceptent de faire une concession pour débloquer l’arrivée du jeune Marocain. Une clause de 25 % à la revente peut représenter une perte importante pour le club à terme, notamment si Essadak venait à exploser sous le maillot nantais et à attirer rapidement les convoitises. Le FC Nantes semble donc vouloir protéger ses intérêts financiers mais il devra également éviter que les négociations ne s’éternisent au point de faire capoter une opération qui semblait pourtant bien engagée.