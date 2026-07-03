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FRANCE

ASSE : Stassin en a déjà mis plein la vue de Cathro 

Par Bastien Aubert - 3 Juil 2026, 15:00
Lucas Stassin (ASSE)

Présent à la reprise de l’ASSE, Lucas Stassin (21 ans) semble déjà en pleine forme.

Lucas Stassin n’a visiblement pas perdu de temps cet été. Présent dès la reprise de l’entraînement sous les ordres d’Ian Cathro, l’attaquant de l’ASSE est apparu en excellente condition physique, de quoi lancer idéalement sa préparation.

Des vacances pour recharger les batteries

Après un été marqué par sa non-convocation avec la Belgique pour la Coupe du monde 2026, le buteur de 21 ans semble avoir tourné la page. Avant de retrouver le Centre sportif Robert-Herbin, Lucas Stassin avait profité de quelques jours de repos en Corse, entouré de ses proches, notamment de sa sœur. 

L’occasion pour l’attaquant belge de couper complètement avec le football et de revenir avec un maximum de fraîcheur physique et mentale. Sur son compte Instagram, l’attaquant de l’ASSE a partagé plusieurs moments de ses vacances. Au programme : séances de massage pour récupérer, repas gourmands, sorties en soirée, baignades dans une rivière et même quelques parties de tennis-ballon dans une piscine. 

Un atout majeur pour Cathro

Des images qui témoignent d’un joueur détendu, mais aussi soucieux de conserver une excellente condition physique avant la reprise de l’ASSE. Très attendu cette saison, Lucas Stassin reste l’un des hommes forts de l’effectif stéphanois malgré les nombreuses rumeurs de transfert. 

Son implication dès les premiers entraînements constitue une excellente nouvelle pour Ian Cathro, qui pourra compter sur un attaquant visiblement prêt à repartir sur de nouvelles bases. Reste désormais à savoir si le Belge poursuivra l’aventure dans le Forez tout au long de la saison ou si le mercato viendra rebattre les cartes dans les prochaines semaines.

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