Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’ASSE serait sur le point de frapper un joli coup avec l’arrivée de Jakob Breum (21 ans), comparé à des profils de bon niveau européen.

L’ASSE avance sérieusement sur le dossier Jakob Breum. Le milieu offensif danois de 21 ans, actuellement à Go Ahead Eagles, est proche de s’engager avec le club stéphanois, sous réserve de la traditionnelle visite médicale.

Un profil très offensif pour la Ligue 2

Décrit comme un joueur de création pure, Breum affiche des statistiques très orientées vers l’attaque. Selon Data’Scout, son apport défensif reste très limité avec des duels gagnés très bas dans les classements (1er centile), tout comme ses performances dans le jeu aérien ou les interceptions. Un profil assumé, pensé avant tout pour déséquilibrer les blocs adverses par la passe, le dribble et la projection entre les lignes.

Comme le souligne le journaliste Enzo Pailot, le joueur aurait sans doute souffert de l’intensité physique de la Ligue 1 dès cette saison. En revanche, pour une équipe ambitieuse en Ligue 2, son profil est vu comme un véritable atout. Créatif, mobile, capable de faire la différence dans les derniers mètres, Breum est décrit comme un joueur irrégulier défensivement mais très intéressant offensivement pour l’ASSE.

Des similarités avec Haraldsson et Samardžić

Les données avancées le rapprochent de profils évoluant déjà au haut niveau européen. Parmi les comparaisons établies par Data’Scout figurent notamment Hákon Arnar Haraldsson (LOSC), Lazar Samardžić (Atalanta) ou encore Can Uzun (Eintracht Francfort), avec des taux de similarité élevés.

Pour l’ASSE, il s’agit donc d’un pari offensif assumé, avec l’idée de construire autour d’un profil technique capable de faire basculer les matchs. Une arrivée qui pourrait rapidement devenir l’un des dossiers majeurs du mercato stéphanois.