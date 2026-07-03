RC Lens Mercato : un géant anglais va dégainer pour Risser, énorme vente en vue ?

Aston Villa s’apprête à transmettre une première offre au RC Lens pour Robin Risser.

Le RC Lens va devoir résister à une nouvelle offensive sur le marché des transferts. Auteur d’une saison remarquée et désormais installé parmi les gardiens les plus prometteurs du football français, Robin Risser est devenu la priorité d’Aston Villa pour succéder à Emiliano Martinez.

Selon L’Équipe, le club qui a terminé 4e de Premier League prépare une première offre officielle afin de prendre la température auprès des dirigeants lensois. Le recrutement est même suivi de près par le président des Villans, preuve de l’importance accordée au dossier.

Aston Villa cherche l’après Martinez

Après cinq saisons passées à Birmingham, Emiliano Martinez est attendu à la Juventus à l’issue de la Coupe du monde. Aston Villa doit donc rapidement trouver un nouveau numéro un et Robin Risser figure tout en haut de la short-list anglaise.

Le portier de 21 ans, actuellement troisième gardien de l’équipe de France pendant le Mondial, est observé depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement du club anglais. Son profil, mêlant jeunesse, potentiel et expérience d’une saison pleine en Ligue 1, correspond parfaitement aux critères recherchés.

Le RC Lens en position de force

Si Aston Villa semble décidé à passer à l’action, le RC Lens n’entend pas ouvrir la porte aussi facilement. Arrivé seulement l’été dernier en provenance de Strasbourg, Robin Risser est lié aux Sang et Or jusqu’en juin 2030.

Cette longue durée de contrat place les dirigeants lensois dans une position de force. Aucune nécessité de vendre ne pèse sur le club (en tout cas pas pour Risser), qui considère son gardien comme l’un des piliers de son projet sportif. La première proposition anglaise devrait surtout permettre de mesurer les exigences financières du Racing, qui pourrait réaliser une très grosse vente s’il venait à accepter l’idée d’un transfert.

Un feuilleton qui ne fait que commencer

L’intérêt d’Aston Villa n’est pas nouveau. Depuis plusieurs semaines, le nom de Robin Risser circule avec insistance outre-Manche, preuve que ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs de Premier League.

Reste désormais à savoir jusqu’où les Villans seront prêts à aller. Une chose est certaine : le RC Lens n’a aucune intention de perdre son gardien sans une offre exceptionnelle. Sauf retournement de situation, les dirigeants artésiens comptent bien conserver celui qui représente l’un des symboles de leur projet sportif pour les saisons à venir.