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ASSE Mercato : les Verts officialisent leur deuxième recrue estivale !

Par William Tertrin - 3 Juil 2026, 19:40

L’ASSE poursuit son mercato estival et officialise l’arrivée du milieu offensif danois Jakob Breum, en provenance de Go Ahead Eagles (Pays-Bas).

La signature est désormais officielle ce vendredi soir : l’ASSE s’offre Jakob Breum, milieu offensif de 22 ans qui a réalisé une saison convaincante en Eredivisie où il s’est illustré par sa créativité et son efficacité offensive. Le joueur s’est engagé sur un contrat de quatre ans, avec une année supplémentaire en option.

Un profil technique pour renforcer l’animation offensive

Formé au Danemark et passé par le championnat néerlandais, Jakob Breum est un milieu offensif polyvalent. Capable d’évoluer en numéro 10, sur les ailes ou dans un rôle de milieu plus reculé, il se distingue par sa qualité technique et sa capacité à créer des décalages dans les derniers mètres.

Lors de la saison écoulée, il a affiché des statistiques intéressantes avec Go Ahead Eagles (6 buts et 6 passes dé), confirmant sa progression dans un championnat reconnu pour son intensité et sa mise en valeur des jeunes talents. Avec l’arrivée de Jakob Breum, l’ASSE enregistre sa deuxième arrivée après celle de Sohaib Naïr.

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