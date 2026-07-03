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FRANCE

ASSE Mercato : après Naïr, Breum et Ndiaye, une quatrième recrue arrive !

Par William Tertrin - 3 Juil 2026, 16:40

L’ASSE touche au but dans le dossier Thierno Ballo. Les derniers détails sont en passe d’être réglés et l’ailier autrichien de 24 ans se rapproche très sérieusement du Forez.

Le mercato de l’ASSE pourrait connaître une nouvelle avancée majeure. Selon les informations de Tribune Stéphanoise, Thierno Ballo est désormais tout proche de rejoindre les Verts. Les discussions entre le joueur et le Wolfsberger AC sont entrées dans leur phase finale et seuls quelques détails restent encore à régler avant la conclusion de l’opération.

Le montant du transfert est estimé aux alentours de 3 millions d’euros, tandis que l’ailier de 24 ans devrait parapher un contrat de longue durée, assorti d’une année supplémentaire en option. Une preuve de la confiance accordée par les dirigeants stéphanois à un joueur considéré comme l’une des priorités offensives de ce mercato estival.

Un départ désormais imminent

Autre indice qui confirme la tendance : Thierno Ballo ne devrait pas participer au match amical disputé ce vendredi par le Wolfsberger AC face à Admira. Une absence qui laisse penser que son transfert est désormais en très bonne voie et qu’une officialisation pourrait intervenir rapidement si les derniers échanges aboutissent.

Prêté à Millwall lors de la saison 2025-2026, l’international autrichien n’a finalement pas été conservé, le club anglais ayant laissé expirer son option d’achat. De retour en Autriche, Ballo s’apprête désormais à relever un nouveau défi en France sous les couleurs de l’ASSE.

Un profil qui correspond au projet stéphanois

Rapide, percutant et capable d’évoluer sur les deux ailes comme dans un rôle plus axial, Thierno Ballo sort de plusieurs saisons convaincantes avec le Wolfsberger AC. Malgré une expérience plus compliquée en Championship avec Millwall, les dirigeants stéphanois estiment que son potentiel reste intact et voient en lui un renfort capable d’apporter vitesse, percussion et créativité au secteur offensif.

Sauf retournement de situation, le dossier devrait donc connaître une issue favorable dans les prochains jours, permettant à l’ASSE d’enregistrer une nouvelle recrue après l’arrivée de Sohaib Naïr et celles probables de Jakob Breum et Mamour Ndiaye.

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