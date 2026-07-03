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FRANCE

Stade Rennais Mercato : un journaliste relance le retour de Martin Terrier !

Par William Tertrin - 3 Juil 2026, 17:00

Une nouvelle rumeur agite le mercato rennais. Selon l’insider Jonathan, un journaliste breton lui aurait de nouveau évoqué la possibilité d’un retour de Martin Terrier au Stade Rennais.

Le nom de Martin Terrier refait surface du côté du Stade Rennais. Depuis plusieurs semaines, une rumeur circule autour d’un possible retour de l’ancien attaquant rennais en Bretagne. Ce vendredi, Jonathan (@jonathan35001), suivi par de nombreux supporters du SRFC sur les réseaux sociaux, a apporté un nouvel élément.

« Je ne voulais pas en parler car pas envie d’enflammade mais une rumeur tourne régulièrement depuis 1 mois et demi pour Martin Terrier. Un journaliste breton me l’a évoqué encore hier après-midi… Maintenant 🤷‍♂️ », a-t-il publié sur X.

Un retour au LOSC aussi évoqué

S’il ne s’agit en aucun cas d’une confirmation ni d’une information officielle, cette déclaration tend à montrer que le dossier continue d’alimenter les discussions en coulisses. D’après Jonathan, la même rumeur revient de manière récurrente depuis plusieurs semaines, au point d’avoir été évoquée une nouvelle fois par un journaliste breton.

L’idée d’un retour de Martin Terrier au Roazhon Park n’est d’ailleurs pas totalement nouvelle. L’été dernier, plusieurs médias avaient révélé que le Stade Rennais s’était déjà renseigné sur la faisabilité d’un retour de son ancien joueur, sans que les discussions n’aboutissent réellement. Ces derniers jours, nous vous avons même relayé qu’un retour au LOSC était un peu plus probable.

Affaire à suivre

Parti au Bayer Leverkusen à l’été 2024 après quatre saisons réussies sous le maillot rennais, Martin Terrier reste particulièrement apprécié des supporters. Auteur de 51 buts en 141 rencontres avec Rennes, il a marqué l’histoire récente du club malgré deux graves blessures qui ont freiné sa progression.

À ce stade, aucun élément ne permet toutefois d’affirmer que des négociations sont en cours entre le Stade Rennais et le Bayer Leverkusen. Le dossier pourrait néanmoins être à surveiller dans les prochains jours si d’autres sources viennent corroborer cette tendance…

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