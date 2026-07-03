La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Auteur d’une solide Coupe du Monde 2026 avec le Maroc, Neil El Aynaoui (AS Rome, 25 ans) attire deux cadors de Premier League au mercato estival.

Neil El Aynaoui ne cesse de monter en puissance sur la scène internationale. Auteur d’une Coupe du Monde convaincante avec le Maroc, le milieu de terrain de 25 ans voit son nom circuler de plus en plus du côté des grands clubs européens à l’approche du mercato estival.

La Premier League passe à l’action

Selon les informations de Lions Times, spécialisé sur le football marocain, deux cadors anglais auraient déjà pris des renseignements concrets sur sa situation : Manchester United et Liverpool. Des prises de contact qui confirment l’intérêt grandissant autour de l’ancien joueur du RC Lens.

Le profil du milieu marocain, capable de combiner impact physique, qualité technique et volume de jeu, séduit plusieurs clubs en quête de renforts au milieu de terrain. Avant cet intérêt anglais, El Aynaoui avait déjà été associé à plusieurs grands noms du football européen.

Un dossier déjà très convoité en Europe

L’OM et le FC Barcelone avaient été cités ces derniers mois, preuve de sa progression constante sur le marché. Aujourd’hui sous contrat avec l’AS Rome jusqu’en 2030, le joueur est estimé à environ 23 millions d’euros selon Transfermarkt.

Un montant qui pourrait rapidement évoluer si la concurrence s’intensifie entre les clubs intéressés. Formé en partie dans le paysage de Ligue 1 et révélé au RC Lens, El Aynaoui confirme sa montée en puissance au plus haut niveau. Son passage en Artois lui avait déjà permis de se faire remarquer, mais c’est désormais sur la scène mondiale qu’il continue de franchir des paliers. Avec plusieurs clubs européens sur les rangs, son avenir pourrait rapidement s’accélérer dans les prochaines semaines du mercato.