Arrivé à l’OM en janvier, Himad Abdelli a débuté sa préparation estivale sous les meilleurs auspices avec l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc.

L’arrivée de Bruno Genesio fait du bien à l’OM et pourrait directement servir Himad Abdelli. Arrivé à l’OM lors du mercato hivernal en provenance d’Angers, le milieu de terrain algérien semble avoir franchi un cap dans sa préparation physique.

Une préparation très sérieuse pour Abdelli ?

Sur les images diffusées par le club, on le voit très actif en salle de musculation, enchaînant les exercices avec intensité aux côtés de ses coéquipiers. Selon GP013, Abdelli aborde cette nouvelle saison avec une grande détermination : « Himad Abdelli affûte ses armes avant la reprise ! Convaincu que Bruno Genesio va parfaitement exploiter son profil et le mettre en confiance cette saison. »

Un message clair sur les ambitions du joueur, qui veut s’imposer durablement dans l’entrejeu marseillais. Avec l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc olympien, plusieurs joueurs voient leur carte à jouer évoluer. Abdelli, apprécié pour sa qualité de projection et sa capacité à répéter les efforts, pourrait bénéficier d’un rôle important dans la rotation ou même dans le onze selon les choix tactiques.

Un OM en phase de construction

Dans un contexte où l’OM doit encore ajuster son effectif, ce type de signaux est particulièrement scruté par le staff. Les premières semaines de préparation seront déterminantes pour établir les hiérarchies et définir les contours de l’équipe version Genesio.

La tournée programmée en Cote d’Ivoire à la mi-juillet (15-18) devrait d’ailleurs permettre des premiers ajustements pour la suite de la préparation estivale.