Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Titulaire et qualifié en 8es de finale de la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis, Sergiño Dest (25 ans) va rapporter gros au FC Barcelone.

Le FC Barcelone pourrait profiter indirectement des performances de l’un de ses anciens joueurs pour renforcer ses finances. Sergiño Dest, aujourd’hui au PSV Eindhoven, est en passe de rejoindre le Bayer Leverkusen, qui cherche un remplaçant à Alejandro Grimaldo, parti à l’Atlético de Madrid.

Un joli coup financier pour le Barça

Selon le journal catalan Sport, les discussions entre les différentes parties avancent dans le bon sens. Le transfert pourrait dépasser les 20 millions d’euros, même si le PSV espère obtenir jusqu’à 25 millions pour son latéral américain.

Dans cette opération, le FC Barcelone n’est pas simple spectateur. Lors de la vente de Dest, le club catalan avait négocié une clause lui garantissant 20 % sur une future revente. Résultat : si le transfert se confirme, le Barça pourrait récupérer environ 4 à 5 millions d’euros sans avoir à intervenir sur le marché.

Une renaissance aux Pays-Bas

Après une période compliquée marquée par une grave blessure au genou, Sergiño Dest a retrouvé un très bon niveau avec le PSV. Capable d’évoluer sur les deux côtés de la défense, il s’est imposé comme un titulaire important et un joueur très suivi sur le marché européen. Sa Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis, sous les ordres de Mauricio Pochettino, a également renforcé sa cote auprès de plusieurs clubs.

Désireux de franchir un cap, le latéral américain semble prêt à quitter les Pays-Bas pour rejoindre un championnat plus compétitif. Le Bayer Leverkusen apparaît aujourd’hui comme la destination la plus avancée dans ce dossier. Pour le Barça, ce mouvement représente surtout une rentrée d’argent inattendue mais bienvenue dans un contexte économique toujours surveillé.