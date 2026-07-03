Quelques jours seulement après son départ de l’OM, Habib Beye pourrait déjà rebondir sur la scène internationale.

À peine libre de tout contrat, Habib Beye voit déjà son avenir alimenter de nombreuses spéculations. L’ancien entraîneur de l’OM, un temps évoqué du côté du Paris FC avant que le club francilien ne choisisse finalement Liam Rosenior, pourrait désormais se voir offrir un défi d’une tout autre dimension.

Selon SeneNews, l’ancien international sénégalais représente une option très sérieuse pour devenir le prochain sélectionneur des Lions de la Teranga. Une hypothèse qui prend de l’ampleur après la Coupe du Monde 2026, où le Sénégal a quitté la compétition plus tôt que prévu, provoquant une vague de critiques à l’encontre de l’actuel sélectionneur Pape Thiaw.

Même si ce dernier n’a pas l’intention de quitter son poste, le débat fait rage au Sénégal. Pour de nombreux observateurs, Habib Beye incarne le profil idéal pour lancer un nouveau cycle et tirer le meilleur d’une génération particulièrement talentueuse.

« C’est ton moment Habib Beye »

Sur les réseaux sociaux, les appels se multiplient. « Habib Beye est libre de tout contrat ! On a trop de talents, il faut quelqu’un pour les faire grandir, c’est ton moment Habib Beye », écrit un supporter. Un autre ajoute : « Ramenez-nous Habib Beye. Si on veut espérer atteindre les quarts de finale d’une Coupe du Monde et continuer à dominer l’Afrique. »

Ces prises de position témoignent de la popularité dont bénéficie encore l’ancien défenseur de l’OM auprès des supporters sénégalais. Son parcours d’entraîneur, son discours moderne et sa connaissance du football européen renforcent sa crédibilité pour un poste aussi exposé.

Renard en pole pour le Sénégal ?

Pour autant, le dossier est loin d’être bouclé. D’après Afrik-Foot, la fédération sénégalaise étudie également d’autres profils prestigieux, dont celui d’Hervé Renard, technicien expérimenté et réputé pour ses succès sur le continent africain. Habib Beye va donc devoir patienter avant de connaître son prochain défi.

Une chose est sûre : quelques jours après avoir quitté Marseille, son nom résonne déjà bien au-delà de la Ligue 1. Si la piste sénégalaise venait à se concrétiser, l’ancien coach olympien pourrait rapidement retrouver un banc… et prendre les commandes d’une des sélections les plus ambitieuses du continent africain.