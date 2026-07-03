RC Lens : avant l’annonce d’Hazard, les Sang et Or ont bouclé une autre signature

Avant l’annonce toujours attendue de Thorgan Hazard, le RC Lens a officialisé un autre dossier structurant pour son avenir.

Le RC Lens continue de bâtir son avenir bien au-delà du mercato. Alors que l’officialisation de Thorgan Hazard est encore attendue par tous les supporters, les Sang et Or ont officialisé une autre signature majeure, cette fois hors du terrain : une convention de très long terme avec la Ville d’Avion.

Annoncé ce vendrdi, l’accord prolonge et consolide une relation historique entre le club et la commune artésienne, déjà établie depuis plus de vingt ans autour du centre de formation de La Gaillette Gervais Martel. Cette nouvelle convention court désormais jusqu’en 2046.

Le stade François-Blin, un lieu stratégique pour le RC Lens

Dans le cadre de cette convention, le stade François-Blin continuera d’accueillir plusieurs usages majeurs du club artésien. L’équipe première féminine du RC Lens, le groupe Élite ainsi que les rencontres de Youth League y disputeront notamment leurs matchs à domicile.

Le stade pourra également servir ponctuellement de cadre à l’équipe professionnelle masculine, notamment lors de matchs de préparation ou de séances ouvertes au public, une pratique déjà régulière ces dernières saisons à Avion.

Une priorité maintenue pour le club local du CS Avion

Si le RC Lens bénéficie d’un accès structuré et durable à l’enceinte, la convention a été pensée pour préserver l’équilibre avec le club résident. Le CS Avion conserve ainsi sa priorité d’utilisation du stade François-Blin, garantissant la continuité de son activité sportive au cœur de la commune.

Cette cohabitation illustre la volonté des deux clubs et de la municipalité de maintenir un modèle partagé, où le football amateur et professionnel coexistent dans un même espace.

Un partenariat stratégique et durable jusqu’en 2046

Au-delà de l’aspect logistique, cette convention symbolise la continuité d’un lien fort entre le RC Lens et la commune d’Avion. Depuis plus de vingt ans, la ville joue un rôle central dans l’écosystème lensois, en accueillant une partie essentielle des activités du club.

Avec cet accord prolongé jusqu’en 2046, les deux parties affichent une volonté claire : inscrire dans la durée une collaboration devenue structurante pour le développement du club et de son projet sportif.