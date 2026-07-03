FC Nantes : après Perrin, le gros du mercato arrive en attaque !

Alors que le FC Nantes va obtenir la signature de Lucas Perrin en défense, le mercato offensif ne devrait pas tarder à s’accélérer.

Le mercato du FC Nantes commence à prendre forme. Le club est proche d’officialiser l’arrivée de Lucas Perrin, ex-défenseur de l’OM et de Strasbourg, pour renforcer sa défense. Mais au-delà de cette nouvelle recrue, une interrogation domine : le secteur offensif va-t-il enfin être renforcé ? Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Merceron a répondu à une question sur les renforts offensifs par un laconique : “ça arrive”.

Une quête urgente d’attaquants

Une réponse courte mais suffisante pour relancer les spéculations autour du mercato nantais. Dans un contexte où le club ne compte que très peu d’offensifs dans ses rangs (sans compter ceux sur le départ), cette réponse a évidemment suscité beaucoup d’attente chez les supporters. Parmi Guirassy, Benhattab, Abline, Mohamed, et Ganago, le FC Nantes sait que plusieurs éléments vont s’en aller, et la quête d’offensifs supplémentaires devient urgente à quelques jours du premier amical contre Fleury (11/07).