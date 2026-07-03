RC Lens : Thauvin met déjà Toppmöller face à une écrasante évidence

Alors que Dino Toppmöller va devoir désigner le futur capitaine du RC Lens, les supporters ont déjà indiqué la marche à suivre avec un vote massif pour Florian Thauvin.

Le débat autour du capitaine du RC Lens va devenir un sujet central pour le nouveau coach Dino Toppmöller. Alors que Florian Sotoca et Jonathan Gradit figurent parmi les cadres naturels du vestiaire, ils ne partent pas vraiment comme des titulaires pour cette saison.

Nous avons alors invité les supporters lensois à trancher sur une question simple : qui doit porter le brassard en priorité ? Le sondage, lancé sur notre compte X, a rapidement pris une tendance très claire.

Thauvin ultra dominant dans les votes

Parmi 250 votants, Florian Thauvin s’impose très largement avec 86,4 % des suffrages. Une domination nette qui montre la place prise par l’ailier dans l’imaginaire des supporters lensois, lui qui n’est arrivé que l’été dernier, mais qui a mis tout le monde d’accord. Sa place centrale dans le documentaire « Charbonneurs » a également touché énormément de monde.

Derrière lui, Matthieu Udol obtient 12,8 % des voix, tandis que la future nouvelle recrue Thorgan Hazard, toujours pas officialisée, reste très marginal avec 0,8 %.

Ce résultat confirme une tendance forte : Thauvin est perçu comme un leader technique et un joueur capable d’incarner l’équipe dans les moments clés.

Une hiérarchie de leadership déjà installée

Dans le vestiaire lensois, la question du capitaine ne se résume pas uniquement au brassard. Sotoca et Gradit sont déjà considérés comme des leaders historiques du groupe, par leur ancienneté et leur influence.

L’arrivée de Thauvin, champion du monde 2018, a cependant modifié l’équilibre symbolique. Son expérience et son statut lui donnent une légitimité immédiate auprès des supporters, comme en témoigne ce sondage massif.

Matthieu Udol apparaît comme une alternative crédible, mais encore loin de l’aura du trio principal. Sa deuxième place dans le sondage montre néanmoins une reconnaissance croissante de son rôle dans l’équipe. Les autres options, beaucoup plus anecdotiques et surtout moins évidentes, confirment surtout que le débat se concentre autour de quelques profils bien identifiés. Mais Thauvin est loin devant…