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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Mayenda a choisi Rennes grâce à un triple coup de pouce

Par William Tertrin - 3 Juil 2026, 19:20
Eliezer Mayenda

Convaincu par le projet du Stade Rennais, Eliezer Mayenda a choisi de rejoindre la Bretagne grâce à l’influence de trois anciens du club.

Le feuilleton Eliezer Mayenda entre dans sa phase finale. En effet, l’attaquant espagnol de Sunderland va s’engager à Rennes pour cinq ans dans un transfert de l’ordre de 20 M€ hors bonus, et une nouvelle information vient éclairer les coulisses du dossier.

D’après un message publié sur X par l’insider Jonathan, le joueur aurait été convaincu par le projet après des échanges avec d’anciens Rennais. Une dynamique qui aurait pesé lourd dans sa réflexion, au moment de choisir sa prochaine destination, entre Rennes et Porto.

En effet, trois personnes ont été déterminantes dans ce dossier du côté de Sunderland : Enzo Le Fée, Wilson Isidor, et le coach Régis Le Bris. Point commun entre eux : ils sont tous passés par le SRFC à un moment de leur carrière.

Une arrivée encore à officialiser

Si l’accord serait désormais bouclé, l’officialisation n’est pas encore tombée. Le joueur est désormais attendu pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

En attendant, ce dossier illustre une tendance forte du mercato rennais : un recrutement influencé autant par le projet sportif que par les retours d’anciens ayant fréquenté le club breton.

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