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FRANCE

ASSE : un départ inattendu acté en coulisses, ça va faire mal aux supporters

Par William Tertrin - 3 Juil 2026, 22:30

Arrivé en février pour occuper un poste stratégique auprès des supporters, Simon Graillon s’apprête déjà à quitter l’ASSE.

Arrivé en février dernier pour succéder à Romain Ducarre au poste de référent supporters, Simon Graillon ne restera finalement que quelques mois à l’ASSE. Selon Le Progrès, son départ est désormais acté, malgré des retours jugés globalement positifs en interne.

Une situation qui surprend, tant le poste est considéré comme sensible dans un club comme l’ASSE, où la relation avec les groupes de supporters occupe une place centrale dans la vie quotidienne du club et du stade Geoffroy-Guichard.

Un rôle clé dans la relation club-supporters

Le rôle de référent supporters consiste notamment à assurer le lien entre la direction, les associations de supporters et les instances de sécurité. Une fonction devenue stratégique dans le football professionnel moderne, où la gestion des tribunes et de la sécurité est un enjeu permanent.

Le départ rapide de Simon Graillon relance donc une nouvelle phase de recrutement pour le club, qui avait déjà mis du temps à pourvoir ce poste au début de l’année.

Deux autres postes à comber

Au-delà du cas Graillon, l’ASSE doit également combler plusieurs autres postes importants. Toujours selon Le Progrès, deux fonctions restent à pourvoir : adjoint au directeur de la sécurité et de la sûreté et stadium manager, après le départ d’Arnaud Chausi en mai.

Dans un club historiquement scruté pour sa ferveur populaire et la gestion de son stade, ces mouvements en interne interrogent une nouvelle fois sur la stabilité du projet Kilmer. Si l’ASSE continue de travailler à la structuration de son organigramme, ces départs successifs illustrent une difficulté à stabiliser certains postes stratégiques liés à la sécurité et aux supporters.

Le club stéphanois doit donc relancer un processus de recrutement déjà long au moment de la nomination de Simon Graillon. Un enjeu important pour assurer la continuité du dialogue entre le club et les tribunes, élément central de l’identité de l’ASSE.

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