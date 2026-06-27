OL Mercato : gros coup dur pour la cinquième recrue de l’été

Un attaquant ciblé par l’OL a envoyé un message très mitigé concernant un départ.

Alors que l’OL pourra bientôt compter quatre recrues dans ce mercato estival (Boudache, Bidstrup, Duranville, et Ouédraogo), le club tient une piste sérieuse pour renforcer son attaque avec Claudio Braga, auteur d’une saison remarquée en Écosse sous les couleurs de Heart of Midlothian. Le club rhodanien serait même bien placé dans la course, avec des discussions engagées autour d’un transfert estimé entre 8 et 10 millions d’euros selon plusieurs sources.

Dans un contexte où l’OL doit reconstruire son secteur offensif après plusieurs départs, le profil du buteur portugais séduit en interne. Mais le dossier vient de connaître un sérieux coup d’arrêt.

Claudio Braga privilégie la Ligue des champions

Dans une interview accordée à A Bola, Claudio Braga a clairement affiché ses intentions : il souhaite d’abord disputer les tours préliminaires de la Ligue des champions avec son club écossais avant d’envisager un départ.

Une position qui change la donne pour Lyon, contraint de temporiser. L’attaquant veut vivre pleinement cette campagne européenne avec Heart of Midlothian, un objectif prioritaire à ses yeux avant toute décision sur son avenir.

L’OL relégué au second plan

Alors que l’OL était considéré comme l’un des favoris pour recruter le joueur, cette déclaration place désormais le club lyonnais dans une position d’attente, voire de plan B.

Braga sort pourtant d’une saison solide en Écosse avec 17 buts toutes compétitions confondue, confirmant sa progression rapide et son statut de joueur clé à seulement 26 ans.

Un dossier encore loin d’être terminé

Si le transfert n’est pas abandonné, il est désormais conditionné au parcours européen de Heart of Midlothian. En cas d’élimination précoce, les discussions pourraient s’accélérer entre toutes les parties.

En attendant, l’OL doit continuer à explorer d’autres pistes pour renforcer son attaque avant les échéances en Ligue des Champions.