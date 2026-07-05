OM, RC Lens, Stade Rennais, OL : le pire ennemi de l’ASSE à relancer en Ligue 1 ?

Libre depuis son départ d’Al-Jazira, Nabil Fekir suscite de nombreuses convoitises. À 32 ans, le champion du monde 2018 pourrait devenir l’un des gros coups du mercato estival en Ligue 1.

Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, Nabil Fekir est de nouveau au centre de toutes les attentions sur le marché des transferts. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Al-Jazira, le milieu offensif formé à l’Olympique Lyonnais représente une opportunité à zéro euro, comme le rappelle Foot Mercato.

À 32 ans, le meneur de jeu reste une référence technique et expérimentée, fort de près de 500 matchs professionnels et d’un passage remarqué en Liga avec le Real Betis. Son profil pourrait logiquement attirer plusieurs clubs de Ligue 1.

OM, RC Lens, Rennes, OL : une future bataille en Ligue 1 ?

Parmi eux, on peut imaginer des équipes assez ambitieuses comme l’OM de Genesio, qui connaît évidemment Fekir, le RC Lens, où il pourrait retrouver un autre champion du monde avec Thauvin, ou encore le Stade Rennais. L’idée d’un retour en France, et notamment en Ligue 1, n’est pas exclue par le joueur, qui ne ferme aucune porte. Le contexte d’un transfert gratuit rend l’opération particulièrement attractive, même si son salaire et une éventuelle prime à la signature pourraient représenter un frein pour certains clubs.

De son côté, l’OL pourrait aussi avoir un œil attentif sur son ancien capitaine, qui a notamment laissé de très mauvais souvenirs à l’ennemi stéphanois, en Ligue 2 pour encore une saison au moins. On se rappelle évidemment tous de la célébration lors du 5-0 en 2017 dans le Chaudron.

Un “coup à 0€” qui peut tout changer

Dans un marché des transferts de plus en plus tendu financièrement, le profil de Nabil Fekir coche de nombreuses cases : expérience, leadership, technique et connaissance du haut niveau européen.

Pour un club de Ligue 1, son arrivée sans indemnité de transfert représente une opportunité rare, mais aussi un pari sportif et physique sur un joueur de 33 ans.

Une dernière chance pour briller en Europe ?

Le futur de Nabil Fekir reste encore flou. S’il privilégie une continuité dans le Golfe, l’option européenne et notamment française reste bien réelle. Plusieurs clubs pourraient tenter un coup rapide pour s’attacher ses services avant la fin du mercato.

Une chose est sûre : libre, expérimenté et encore performant, Nabil Fekir pourrait devenir l’un des dossiers chauds de l’été en Ligue 1.