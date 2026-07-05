OM Mercato : un serial buteur a signé, il vient de Ligue 1 !

L’OM a bouclé l’arrivée de Jah-Mason Telusson, prometteur attaquant de 18 ans en provenance de l’OGC Nice.

L’OM continue d’investir sur l’avenir. Comme annoncé ces derniers jours, Jah-Mason Telusson a enfin signé son contrat avec le club olympien, comme le rapporte La Minute OM.

L’attaquant de 18 ans quitte ainsi l’OGC Nice pour poursuivre sa progression à Marseille, où il intégrera le projet de post-formation mis en place par l’OM. Considéré comme un joueur à fort potentiel, le jeune avant-centre français évoluait jusqu’ici dans les équipes de jeunes niçoises. Il avait inscrit 13 buts en 17 matchs de championnat U19 National la saison dernière.

Un parcours similaire à celui de Bilal Nadir

Comme déjà évoqué par la La Minute OM, cette arrivée s’inscrit dans une stratégie déjà utilisée par le club marseillais. Jah-Mason Telusson suivra un parcours comparable à celui de Bilal Nadir, recruté jeune avant d’intégrer progressivement les différentes étapes de la formation olympienne.

L’objectif est clair : offrir au joueur un environnement propice à son développement avant d’espérer le voir frapper à la porte du groupe professionnel.

Antoine Valero reste dans les plans de l’OM

L’arrivée de Jah-Mason Telusson ne remet toutefois pas en question la situation d’Antoine Valero. Toujours selon les informations de La Minute OM et comme déjà relayé sur notre site, le jeune attaquant de 17 ans conserve la confiance des dirigeants marseillais. Très apprécié en interne, il fait toujours partie du projet sportif du club et continue d’être considéré comme un élément d’avenir.

L’OM confirme ainsi sa volonté de renforcer sa réserve de jeunes talents sans opposer les profils, préférant multiplier les solutions offensives pour préparer les prochaines saisons.

L’OM mise sur l’avenir

Avec la signature de Jah-Mason Telusson, Marseille poursuit une politique de recrutement tournée vers les meilleurs espoirs du football français. Le club cherche à attirer des profils à fort potentiel afin de renforcer son vivier et d’accompagner leur progression jusqu’au plus haut niveau.

Ce recrutement illustre une nouvelle fois la volonté de l’OM de bâtir un effectif compétitif sur le long terme, en associant jeunes talents et joueurs confirmés.