Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Joueur le plus bancable de l’OM au mercato, Mason Greenwood (24 ans) n’en finit plus de voir son avenir changer.

Recruté à l’été 2024, Mason Greenwood pourrait quitter l’OM cet été. Dans un contexte où le club doit générer des liquidités pour poursuivre son mercato, un départ de l’attaquant anglais représenterait une manne financière considérable.

Greenwood donne son feu vert à Fenerbahçe

Ces dernières semaines, plusieurs clubs se sont positionnés sur le dossier, mais une destination semble désormais prendre une longueur d’avance. Selon Sacha Tavolieri, les discussions entre l’OM et Fenerbahçe se poursuivent activement. Les deux clubs n’ont pas encore trouvé un accord définitif sur le montant du transfert, mais un élément majeur pourrait faire basculer le dossier.

L’international anglais aurait donné son accord pour rejoindre le club stambouliote. « Les discussions entre Marseille et Fenerbahçe sont en cours. Il reste un écart entre les deux clubs, mais… Mason Greenwood veut Fener ! L’Anglais a donné le feu vert pour un transfert en Turquie, rassurant la direction du club turc alors qu’ils poursuivent les négociations avec Marseille », affirme Sacha Tavolieri.

L’OM attend désormais une offre satisfaisante

Si le souhait du joueur facilite les négociations, Marseille entend toujours défendre ses intérêts. Les dirigeants olympiens espèrent récupérer une indemnité importante afin de financer la suite du mercato estival.

Le feu vert donné par Greenwood constitue toutefois un tournant important. Reste désormais à savoir si Fenerbahçe acceptera de répondre aux exigences financières de l’OM pour conclure l’un des dossiers les plus chauds de l’été.