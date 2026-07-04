Revue de presse Mondial 2026 : gros coup dur pour les Bleus, mauvaise nouvelle pour Medina (OM)

Voici la revue de presse spéciale Coupe du Monde 2026 en date du samedi 4 juillet 2026.

Équipe de France : coup dur pour les Bleus

Mauvaise nouvelle pour les Bleus. En plus de Thuram, Aurélien Tchouaméni est lui aussi forfait pour le huitième de finale de la Coupe du monde entre la France et le Paraguay après avoir ressenti une gêne à la cuisse lors de l’entraînement de vendredi, selon RMC Sport. Le vice-capitaine des Bleus devrait être éloigné des terrains pendant environ quatre jours et pourrait faire son retour pour un éventuel quart de finale si la France se qualifie. Pour le remplacer, Didier Deschamps devrait faire confiance à Manu Koné au milieu de terrain. La composition probable de l’équipe de France est la suivante : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.

L’Argentine se qualifie malgré un Cap-Vert héroïque

L’Argentine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après une victoire difficile contre le Cap-Vert (3-2 après prolongation). Dominateurs mais peu efficaces en première période, les Argentins ont ouvert le score grâce à Lionel Messi (29e). Le Cap-Vert a toutefois égalisé en seconde période par Deroy Duarte (59e), profitant d’un relâchement de l’Albiceleste. En prolongation, Lisandro Martínez a rapidement redonné l’avantage à l’Argentine (92e), avant que Lopes Cabral n’égalise d’une superbe frappe enroulée (103e). Finalement, un corner repris par Cristian Romero et dévié contre son camp par Diney Borges a offert la victoire aux champions du monde (111e). Malgré plusieurs arrêts décisifs du gardien Vozinha et une très belle résistance des Cap-Verdiens, l’Argentine s’impose 3-2 et affrontera l’Égypte au tour suivant.

Medina (OM) sorti sur blessure

Facundo Medina, défenseur de l’OM, a été contraint de quitter ses partenaires en fin de rencontre lors du match entre l’Argentine et le Cap-Vert, après avoir ressenti une gêne physique. Le défenseur de l’OM a été remplacé dans les dernières minutes du temps réglementaire, sans qu’aucun diagnostic officiel n’ait encore été communiqué sur la nature ou la gravité de sa blessure. L’Argentine s’est finalement qualifiée, mais l’état de santé de Medina suscite des inquiétudes, aussi bien pour la sélection argentine que pour l’OM. Des examens médicaux devraient être réalisés dans les prochaines heures afin d’en savoir plus.

La Colombie assure contre le Ghana

La Colombie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant le Ghana sur le score de 1-0. Les Cafeteros ont rapidement pris l’avantage grâce à Jhon Arias, auteur de l’unique but de la rencontre à la 14e minute sur un centre de Luis Suárez. Maîtres du jeu tout au long du match, les Colombiens ont multiplié les occasions sans parvenir à faire le break, notamment par Luis Díaz, Gustavo Puerta et Davinson Sánchez. De son côté, le Ghana s’est montré très discret offensivement, ne se créant que de rares opportunités, principalement par Thomas Partey. Malgré un score serré, la Colombie a parfaitement contrôlé la rencontre et valide son billet pour les huitièmes de finale, où elle affrontera la Suisse.

La Tunisie contaminée à cause de viande consommée au Mexique

Lors de la Coupe du monde, huit joueurs tunisiens auraient été testés positifs au clenbutérol, une substance interdite par l’Agence mondiale antidopage (AMA). Les autorités estiment toutefois que ces résultats seraient dus à une contamination de la viande consommée par l’équipe à Monterrey, au Mexique, plutôt qu’à une tentative de dopage. Le clenbutérol est parfois utilisé illégalement dans certains élevages pour favoriser la croissance des bovins. Cette explication est jugée crédible, d’autant plus que les performances de la Tunisie n’ont montré aucun avantage sportif (0 point sur 9). Des cas similaires se sont déjà produits au Mexique. En 2011, cinq joueurs de la sélection mexicaine ainsi que 109 participants à la Coupe du monde des moins de 17 ans avaient également été contrôlés positifs au clenbutérol avant d’être blanchis, la contamination alimentaire ayant été reconnue comme la cause.