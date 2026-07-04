Auteur d’un doublé contre la Suède (3-0) avec la France en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a eu une célébration qui a fait parler la terre entière.

Le geste a fait basculer une simple soirée de football dans une dimension bien plus médiatique. Alors que la France dominait la Suède grâce notamment à un nouveau récital offensif de sa star, l’attaquant de Real Madrid a envoyé un bisou en direction des tribunes après l’un de ses buts. Un geste bref, mais immédiatement capté par les caméras du monde entier et interprété par de nombreux observateurs comme un message personnel.

Selon Hola, ce geste aurait été destiné à sa compagne, l’actrice Ester Expósito, présente dans les loges du stade pour assister à la rencontre. L’actrice espagnole aurait spécialement fait le déplacement pour soutenir l’attaquant français lors de ce match à haute intensité, confirmant une présence déjà remarquée lors de précédentes apparitions du joueur sur la scène internationale.

Dans les tribunes, la scène a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Le timing du geste, immédiatement après un but décisif, a donné lieu à de multiples interprétations. Certains y voient une célébration spontanée adressée à son entourage, d’autres une simple démonstration d’émotion dans un contexte de grande pression sportive. Mais la version romantique a rapidement pris le dessus dans l’opinion publique, alimentée par les images relayées en boucle.

Ester et Kylian, une histoire qui roule

Sur le terrain, le match de l’équipe de France n’a pourtant laissé que peu de place au romantisme. Le doublé de Mbappé a confirmé son statut de leader offensif de la sélection, capable de faire basculer une rencontre à lui seul. Sa performance a également renforcé son influence dans une Coupe du Monde où chaque apparition semble désormais scrutée autant pour ses exploits sportifs que pour ses faits et gestes en dehors du jeu.

Dans les coulisses, cette séquence illustre une nouvelle fois la porosité entre football de très haut niveau et exposition médiatique permanente. Chaque célébration devient un signal potentiel, chaque regard vers les tribunes un message interprété. Mbappé, habitué à ce type de lumière, continue d’alimenter un récit parallèle à ses performances sportives.

Du côté de l’entourage du joueur, aucune confirmation n’a filtré concernant l’interprétation de ce geste. Mais dans un contexte de Coupe du Monde où la moindre image peut devenir virale en quelques secondes, cette séquence pourrait bien rester comme l’un des moments les plus commentés de cette phase à élimination directe. La France, elle, poursuit sa route dans la compétition avec un Mbappé plus influent que jamais, entre leadership sur le terrain et attention constante en dehors.