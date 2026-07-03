Australie – Égypte (1-1, 2-4 tab) : les Pharaons en 8es dans ce duel entre anciens du RC Lens

Au terme d’un 16e de finale intense et indécis, l’Égypte a éliminé l’Australie (1-1, 4-2 t.a.b.) à l’AT&T Stadium. Les Pharaons décrochent leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après une séance de tirs au but maîtrisée.

Ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 opposait deux équipes ambitieuses mais peu attendues à ce stade de la compétition : l’Australie et l’Égypte. Les supporters du RC Lens ont d’ailleurs dû avoir un œil attentif sur cette rencontre, étant donné que Karim Hafez, latéral du RCL de 2016 à 2018, et Mathew Ryan, gardien la saison dernière, s’affrontaient. À Arlington, les Pharaons ont rapidement pris l’avantage grâce à Emam Ashour, auteur d’un but de la tête à la 13e minute sur une action bien construite.

Dominatrice par séquences, l’Égypte a longtemps contrôlé le rythme du match, s’appuyant sur un trio offensif composé notamment de Mohamed Salah et Omar Marmoush, sans toutefois réussir à faire le break.

L’Australie revient grâce à un but contre son camp

En difficulté mais solide mentalement, l’Australie a progressivement pris confiance en seconde période. Les Socceroos ont été récompensés à la 55e minute après un coup franc mal renvoyé par la défense égyptienne, conclu par un but contre son camp d’Hany.

Relancés, les Australiens ont poussé sans parvenir à trouver la faille dans une défense égyptienne bien regroupée.

Prolongations fermées et tension maximale

Malgré quelques occasions de part et d’autre, aucune des deux équipes n’est parvenu à faire la différence dans le temps réglementaire puis en prolongation. La rencontre s’est enlisée dans une fin de match prudente, marquée par la fatigue et l’enjeu.

L’Égypte pensait pourtant frapper le coup décisif dans les derniers instants, mais le gardien australien s’illustrait sur une tête dangereuse (90+4e), maintenant son équipe en vie.

L’entrée de Mathew Ryan n’a rien changé

C’est finalement aux tirs au but que le destin du match se jouait. Plus précis et plus solides mentalement, les Égyptiens ont remporté la séance 4 tirs au but à 2 grâce à un sans-faute. L’entrée de l’ancien Lensois Mathew Ryan en fin de match n’a rien changé à cette séance, et Hossam Abdelmaguid a transformé la tentative décisive pour envoyer l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Avec cette qualification, l’Égypte poursuit son parcours dans la compétition et affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du match entre l’Argentine et le Cap-Vert. Pour l’Australie, l’aventure s’arrête après un match solide mais insuffisant dans les moments clés.