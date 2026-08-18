Recrue clinquante du RC Lens cet été, Yacine Titraoui (23 ans) a déjà tissé une vraie connexion dans le vestiaire des Sang et Or.

Le RC Lens a parfaitement lancé sa saison en remportant le Trophée des Champions face au PSG (1-0). Et parmi les recrues estivales, Yacine Titraoui a déjà marqué les esprits.

Titraoui, un geste fort pour Abdulhamid

Pour sa première grande apparition sous le maillot lensois, le milieu de terrain algérien a affiché une belle personnalité. Titraoui a notamment été remarqué pour son activité et sa qualité technique face aux Parisiens. Mais au-delà de sa prestation sur le terrain, le joueur de 23 ans s’est également distingué dans le vestiaire.

Dans les images diffusées par le RC Lens après le sacre, une scène a particulièrement retenu l’attention. On peut voir Yacine Titraoui échanger avec Saud Abdulhamid dans le vestiaire lensois. Le milieu algérien aurait notamment traduit en arabe le discours de l’entraîneur Dino Toppmöller à destination de son coéquipier saoudien. Un geste simple, mais particulièrement symbolique.

Une connexion déjà installée au RC Lens

Cette séquence témoigne surtout de la volonté de Titraoui de s’intégrer rapidement à son nouvel environnement. Elle montre également une belle proximité entre les deux internationaux arabes. Pour Abdulhamid, pouvoir compter sur un coéquipier capable de lui transmettre directement les consignes du staff représente forcément un petit avantage dans un groupe qui accueille plusieurs nouveaux joueurs. Titraoui semble donc déjà avoir trouvé sa place.

Le RC Lens espère évidemment que cette première impression positive se prolongera tout au long de la saison. Après son arrivée estivale, Titraoui doit désormais confirmer les attentes placées en lui. Son adaptation rapide, aussi bien sportivement qu’humainement, constitue en tout cas un premier signal très encourageant. Après avoir séduit sur le terrain contre le PSG, Yacine Titraoui a donc déjà gagné des points dans le vestiaire lensois.